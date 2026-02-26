Cancelarul german Friedrich Merz a punctat exact care e situaţia din Est:

Războiul nu se va încheia decât când va exista o epuizare a uneia dintre părți, Putin nu are niciun dram de umanitate, războiul este singurul argument al existenței regimului criminal de la Kremlin, Rusia nu e un stat ci o barbarie, iar scopul fundamental al lumii libere este să falimenteze Rusia, ca singură șansă de a sfârși războiul.
E cea mai lucidă analiză făcută de un lider care prezintă Rusia lui Putin exact cum este. Opinia lui Merz contrastează puternic cu dulcegăriile Angelei Merkel, care au crescut Rusia cu bani din Germania, pâna a devenit un stat criminal.
Între timp, Germania se înarmează accelerat. Bugetul pe 2026 va depăsi 100 de miliarde de euro (o dublare fața de era Merkel), numărul soldaților operativi crește exponențial, în cadrul unei armate din ce în ce mai numeroase, prețul acțiunilor gigantului militar Reihmetall au crescut de peste 20 de ori față de 2021, iar o brigadă germană (PanzerBrigade 45, care va fi o divizie după cum merg lucrurile) este dislocată deja în Lituania, încercuind Kaliningradul, alături de Polonia și securizând controlul accesului Rusiei în enclavă.
