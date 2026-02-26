Războiul nu se va încheia decât când va exista o epuizare a uneia dintre părți, Putin nu are niciun dram de umanitate, războiul este singurul argument al existenței regimului criminal de la Kremlin, Rusia nu e un stat ci o barbarie, iar scopul fundamental al lumii libere este să falimenteze Rusia, ca singură șansă de a sfârși războiul.

E cea mai lucidă analiză făcută de un lider care prezintă Rusia lui Putin exact cum este. Opinia lui Merz contrastează puternic cu dulcegăriile Angelei Merkel, care au crescut Rusia cu bani din Germania, pâna a devenit un stat criminal.