Nicăieri în lume nu se iese la pensie la 48-50 de ani, spune și scrie premierul Ilie Bolojan, și nu se ia o pensie cât ultimul salariu. Nu există o dezbatere în societate pe subiectul pensiilor magistrațior, spune și scrie președintele Nicușor Dan.

Nu Guvernul, nu un om politic sau un partid au nevoie de reforma pensiilor magistraților, ci România are nevoie de ea, scrie și spune premierul Ilie Bolojan.

Cred că un referendum trebuie făcut atunci când societatea are o dezbatere, în momentul în care există opinii foarte bine conturate și opuse pe subiectul pensiilor magistraților, scrie și spune președintele Nicușor Dan.

Guvernul, prin Ministerul Muncii, a solicitat avizul CSM, în ceea ce privește reforma pensiilor, în data de 22 august, scrie și spune Ilie Bolojan.

Nu există o dezbatere nici în interiorul clasei politice pe subiectul reformei pensiilor magistraților, scrie și spune președintele Nicușor Dan.

Angajarea răspunderii Guvernului pe proiectul reformei pensiilor magistraților a avut loc în data de 1 septembrie, un termen de așteptare a avizului consultativ al CSM, scrie și spune premierul Ilie Bolojan.

Nuanțele despre raportul între pensie trebuie rezolvate într-o discuție între actorii relevanți, inclusiv reprezentanții magistraților, nu printr-un referendum, scrie și spune președintele Nicușor Dan.

Propun formarea unui grup de lucru cu CSM și Înalta Curte pentru a iniția un dialog cu cele două instituții, în privința proiectului de reformă a pensiilor magistrațior, scrie și spune avocatul președintelui Nicușor Dan, Sorin Grindeanu.

4 dintre judecătorii CCR au considerat rezonabil proiectul reformei pensiilor magistraților, scrie și spune premierul Ilie Bolojan. Voi avea o nouă rundă de discuții cu membrii CSM și CCR după ce au respins proiectul, scrie și spune președintele Nicușor Dan.

Este o problemă, este o așteptare a societății în privința pensiilor speciale, trebuie să o rezolvăm în mod echilibrat, odată pentru totdeauna”, scrie și spune președintele Nicușor Dan, după ce a scris și spus că nu există nicio dezbatere în societate pe tema pensiilor.

Da, așteptarea societății nu este o problemă, o dezbatere, în opinia președintelui. Dar președintele a intuit că magistrații au muncit mult, mult în aceşti ani.

Președintele a văzut în spaţiul public diverse interpretări legate de pensiile magistraților, dar evident, asta nu este o dezbatere, este doar o așteptare, așa cum aștepți intuiția să-ți lumineze creierii.

Intuiție care i-a luminat creierii magistral, când la onorul la președinte, Nicușor Dan a încercat să părăsească solemnitatea de patru ori, luând-o de fiecare dată pe câte o cărare diferită.