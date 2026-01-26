Cum contracarăm ameninţarea rusească

Alegerile din 2024 au fost anulate din cauza ingerințelor externe și atacurilor cibernetice rusești. Cel puțin așa ni s-a spus și gogoașa asta am fost obligați s-o înghițim pe nemestecate.

În doctrina națională de apărare a României pentru perioada 2025-2030, Rusia este definită oficial drept principala amenințare externă la adresa securității naționale.

Vedem lunar cum dronele rusești intră adânc în teritoriul național, unele mai cad și fac plici, în timp ce aviația militară le mângâie patern pe spinare și le asigură tovărășește că nu vrea să le facă niciun rău.

Pe 19 mai 2025 Parlamentul a votat Legea nr. 73 privind controlul utilizării spațiului aerian național. Conform capitolului IV din Lege, privind modul de acțiune împotriva sistemelor de aeronave fără pilot la bord care utilizează neautorizat spațiul aerian național,

art. 22, aeronava fără pilot la bord care trece ilegal frontiera de stat a României și zboară în spațiul aerian național fără autorizare poate fi distrusă.

Asta după ce momentul și locul de pătrundere neautorizată în spațiul aerian au fost determinate – atenție la această nuanță – în limitele posibilităților tehnice ale echipamentelor avute la dispoziție.

Și acum intervine specificul românesc. Același la coarnele plugului sau la manșa avionului de vânătoare. Aviația militară face tot posibilul ca echipamentele avute la dispozitie să dețină posibilități tehnice limitate de identificare, localizare, ochire și nimicire a dronelor.

Dacă ar intenționa să le distrugă de-adevăratelea, nu ar ridica avioanele de vânătoare F-16 împotriva lor, așa cum am semnalat de câteva ori, ci elicopterele de atac.

Dar vorba lui Valeri Zalujnîi, fostul comandant al armatei ucrainene: România nu vrea să agraveze relațiile cu Rusia. „Și uneori (românii – n.n.) mă strigă, îmi spun:

<Taci”>. Ei bine, două drone Shahed au căzut în portul de lângă tine, de ce taci?, și ei: <Taci, te implor>. Înțelegi?”, a spus Zalujnîi.

