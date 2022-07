Iar „s-a umblat” la impozite, când românii dormeau pe ei: 80% impozit pentru astfel de tranzacţii, destinaţia banilor s-a schimbat

Avem parte de noi modificări legislative în materie de impozite, conform unui proiect de ordonanţă proaspăt întocmit de Cabinetul condus de Nicolae Ciucă.

Concret, este vorba despre impozitul plătit pentru revânzarea terenurilor agricole, respectiv partea privind distribuirea banilor proveniţi din acesta.

Pe ce plăteşti 80% impozit şi unde ajung banii, mai nou

Guvernul păstrează cota de 80% a impozitului plătit conform legii în situaţia în care nu s-au împlinit încă 8 ani de la cumpărare, dar aduce noutăţi importante privind destinaţia banilor.

Astfel, aflăm că o cota? de 60% ajunge la bugetul de stat, în timp ce o cotă de 40% este destinată bugetelor unităţilor administrativ-teritoriale pe teritoriul cărora se află terenurile agricole situate în extravilan ce au făcut obiectul înstrăinării.

Pentru a înţelege exact despre ce fel de impozit este vorba, dat fiind şi faptul că are o valoare procentuală atât de mare, notăm faptul că facem referire la o schimbare legislativă din anul 2020. Atunci s-au decis o nouă ordine de preempţiune şi noi condiţii de achiziţionare a proprietăţilor. Atunci a apărut în România interdicţia înstrăinării acestor terenuri timp de 8 ani. Noua interdicţie prevedea, totuşi, o veritabilă excepţie, una extrem de piperată pentru buzunar. Mai exact, excepţia permite vânzarea înainte de împlinirea celor 8 ani de la achiziţionare, dar cu impunerea unui impozit de 80% calculat la suma ce reprezintă diferenţa dintre preţul de vânzare şi preţul de cumpărare.

O altă relativă noutate legislativă vizează Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, aprobată de Parlament pe 25 noiembrie şi promulgată de preşedintele Klaus Iohannis pe 15 decembrie. Aceasta stipulează noi reguli pentru impozitarea tranzacţiilor cu terenuri agricole.

Vechea legislaţie spunea că impozitul se datorează conform valorii declarate de părţi indiferent dacă aceasta este sau nu sub nivelul pieţei. Totuşi, tranzacţiile cu preţ stabilit sub nivelul pieţei trebuiau raportate la Fisc de către notari.

Noua lege stipulează următoarele: „Impozitul (…) se calculează la valoarea declarată de părţi în actul prin care se transferă dreptul de proprietate sau dezmembrămintele sale. În cazul în care valoarea declarată este inferioară valorii minime stabilite prin studiul de piaţă realizat de către camerele notarilor publici, notarul public notifică organelor fiscale respectiva tranzacţie”.