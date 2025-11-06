Înspăimântătoarea amprentă a mafiei bordurilor

1923. Cu o sută de ani înainte. Dovezi zdrobitoare despre mafia bordurilor. Aia adevărată. Aia italiană. Care făcea și punea bordurile în oraș. Unele uriașe. Mafiote. Din granit de Dobrogea. Din Munții Măcinului. Greci, sat de italieni de lângă Măcin. Pietrari din tată în fiu. Emigrați în Regatul României din regiunea Friuli, la sfârșitul secolului al XIX-lea. De ce Greci, și nu Italieni? De aia că erau mafioți. Greci, era acoperirea mafiei.

Cu ăștia nu se putea glumi. Pentru ei, munca era muncă și distracția, distracție. Toate construcțiile mari din România sunt făcute de ei. Inclusiv silozurile lui Saligny din portul Constanța. Vă dați seama cu ce se ocupau broscarii ăștia? A trebuit să treacă o sută de ani ca o mafie mai puternică decât a lor să le smulgă bordurile și să le înlocuiască cu unele de beton.

Videanu, capo di tutti capi. Precis ați auzit de clanul Videanu. Ăla care a strâns granitul mafiei italiene și l-a înlocuit cu borduri de beton, că granitul este mizerabil, a zis, e cenușiu și trist, cu o tentă rozalie ca budigăii de babă, granitul ține veșnic ca moartea. L-a vândut la niște țărănoi din Danemarca, Olanda și Luxemburg, să-l pună în orașele lor de căcat, în mizeria aia de occident decadent.

––––