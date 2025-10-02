INU și PGU

Sovieticii au hotarat in anii ’70 sa retraga PGU din Romania deoarece a reusit sa transforme Romania in satelitul lor perfect. Nu mai era necesara prezenta lor aici, rețeaua romana era deja eficientă

N.B. Am fost singurul sat Est-european in care PGU a plecat oficial inainte de 1989. Asta trebuie sa va dea de gândit.

PGU = Первое Главное Управление (Pervoe Glavnoe Upravlenie), adică Direcția I Principală a KGB, care se ocupa de spionajul extern.

Mulți istorici susțin că PGU KGB a avut o reprezentanță discretă la București, încă din anii ’50, pentru coordonarea agenților și supravegherea Partidului Comunist Român.

Locul din apropierea Televiziunii Române (zona Dorobanți – Pangratti) era cunoscut ca perimetru al Securității si al rezidentelor sovietice.

INU Prescurtarea „INU” este rar folosita si secretă, există indicii că ar fi fost folosită în limbajul intern pentru “Inspectoratul Național Unic” (structură de control creată după model NKVD), sau ca acoperire pentru o subdiviziune a PGU/KGB prezentă în România.

În anii ’50–’60, multe clădiri din zona Televiziunii Române și a Parcului Herăstrău erau folosite pentru ambasada sovietică și servicii de spionaj. Rețeaua Comintern fusese deja dizolvată oficial în 1943, dar cadrele ei au fost folosite de PGU/NKVD pentru a organiza Partidul Comunist Român și Securitatea.

Sediile de lângă Televiziune (zona Dorobanți–Pangratti) erau considerate „colonie sovietică” până prin anii ’60, locul de unde sovieticii controlau atât Securitatea, cât și presa/propaganda.

UM 0110 – Unitatea Anti-KGB a Securității

Perioada activității: 1963–1989

Funcție principală: Contraspionaj împotriva serviciilor de informații ale țărilor socialiste, în special KGB

Comandant notabil: Generalul Victor Neculicioiu (1983–1989)

Locație: Adresa exactă a sediului UM 0110 nu este publică în surse deschise. Totuși, în perioada decembrie 1989, sediul a fost protejat prin microfilmarea documentelor și ascunderea acestora într-o nișă special amenajată la nivelul plafonului . Am fost în sediul PGU în 89 care era în diagonala cu tvr si în sediul UM 0110 care este prima clădire de pe Zambaccian

Rezidența KGB la București

Perioada activității: 1970–1980

Statut: După închiderea oficială a reprezentanței KGB în decembrie 1964, autoritățile române au impus URSS să închidă reprezentanța oficială a KGB la București .

Locația în apropierea Televiziunii Române

Zona Dorobanți – Pangratti – Televiziunea Română este cunoscută pentru concentrarea de ambasade și reședințe diplomatice. Este posibil ca UM 0110 să fi avut locații de observație în această zonă, având în vedere importanța strategică a zonei.