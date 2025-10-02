Oamenii cu bani din România au pariat pe un călăreţ aparent singuratic, cu bani rusești

Nicușor Dan încearcă să rezolve matematic problema alegerilor din toamna anului trecut. “Suntem undeva la 30% din a descrie ce s-a întâmplat în noiembrie 2024”, ne-a asigurat președintele la Digi24 cu o cretă virtuală în mână, în fața unei table invizibile.

Aceste procente vin din intuiția imaginii de ansamblu a procesului electoral, fără legătură cu portofoliul de informații ale CSAT. Comadantul CSAT vorbește ca simplu cetățean, din exteriorul puterii imagologice conferite de Consiliul Suprem și ne asigură că desecretizarea ședinței Consiliului din 6 decembrie nu este elementul esențial.

Esențială este intuiția imaginii de ansamblu, plus niște elemente pe care le deține și care n-au fost făcute publice. Nu este poem. Să nu vă gândiți la un Ion Barbu reloaded, poetul matematician, și la al său Joc secund: “Din ceas, dedus adâncul acestei calme creste/Intrată prin oglindă în mântuit azur/Tăind pe înecarea cirezilor agreste/În grupurile apei, un joc secund, mai pur”.

Este felul în care președintele Nicușor Dan încearcă să decripteze ceasul rău, dedus din adâncul acestei agitate feste, adică scenariul alegerilor anulate și ascensiunea abruptă a lui Călin Georgescu. Sunt implicate instituții din România în vicierea procesului electoral?, sună molcom vocea ca un bucium de jale a moderatorului.

Președinte știe, dar preferă să nu răspundă pentru moment. Dacă am pune pe o ordonată tot ce știe președintele dar nu poate să răspundă pentru moment, am face o cale ferată de mare viteză de la București la Atena.

Cel mai bine e să nu faci nicio referire la ce nu poți răspunde pe moment. Este cea de a șaptea propoziție logică din Tractatus Logico-Philosophicus al lui Ludwig Witgenstein: “Despre ceea ce nu se poate vorbi, trebuie să se tacă”.

Chestia e că Georgescu n-a fost un călăreț singuratic și pe el a pariat o rețea de jucători din care au făcut parte români cu bani din România. Iar sursa banilor a fost Moscova. Păi, dacă sursa banilor este în Rusia, înseamnă că oamenii cu bani de la noi nu prea au bani.

Și au funcționat ca un fel de căsuță poștală alimentată de tovarășul MoneyGramov din Rusia. Cine sunt oamenii cu bani din România, care nu prea au bani? Sunt elemente plătite de Rusia dovedite de Parchet, dar care nu au suficentă vizibilitate din cauza procesului de dezinformare sistematică.

Finanțarea efectivă înseamnă un milion de euro, banii lui Bogdan Peșchir minați din criptomonede și “informația pe care o am este că domnul Potra, în misiunile sale anterioare, a încercat același lucru în țări africane”, ne-a asigurat președintele.

Recunosc că aici mi s-a rupt filmul. Știam că în misiunile sale anterioare, Potra a încercat să rămână mercenar, lucru probat în țări africane. Și că a ascuns sub podea, banii câștigați la foc cu foc, foc automat și la foc de voie, nu că i-a dat lui Georgescu.