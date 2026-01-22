biCOZAiolăv you

Nu e mare brânză de trăncănit despre meciul de la Cluj, CFR – Oțelul, 1-0. Gazdele au dat-o repede, au beneficiat și de o eliminare în tabăra gălățeană, apoi au urmărit de la firul înghețat al ierbii fotbalul prestat de vizitatori. E și asta o strategie, bravo lor! Faptul că televiziunile i-au acordat portarului ceferist, Vâlceanu, distincția de MVP îmi susține teza cât să nu par și isteric. Să rămân, cum ar veni, doar subiectiv.

Discuția se face în alte zone: dacă într-adevăr se impunea eliminarea lui Conrado, căci el pasează înapoi (o face cu dreptul, piciorul său moale), nu adversarul, cum s-a presupus prin studiourile de televiziune, și dacă Biliboc nu merita roșu pentru că-i făcuse cu cotul rost de hemoragie lui Zivulic. Centralul meciului, Găman, scosese cartonașul galben în ambele situații, numai că la prima a fost chemat la VAR de Ionuț Coza, principalul responsabil din vagonul cu leduri și luminițe. Astfel, galbenul s-a transformat în roșu, iar ai mei, defrișați de la mijlocul primei reprize, doar printr-un teribil ghinion n-au marcat măcar o dată. La egalitate de picioare pe teren, s-ar fi terminat măcar 1-1, așa-mi place să cred.

Mă întorc puțin și decisiv la domnul Coza care activa de la căldurică. Dacă la prima fază poate invoca faptul că atacantul ardelenilor are șansa de a ajunge la minge într-o situație favorabilă, cu toate că e o decizie interpretabilă, la a doua a mers cu fanatism pe mâna centralului. Fanatism sau consecvență.

Așa este domnul Coza, nu doar un prieten mai vechi al Oțelului, ci un fan al plasmei și globulelor șiroind pe față: pe 3 februarie 2024, era el însuși la centru în jocul Rapid – Oțelul, 2-1, când Djokovic, atunci component al giuleștenilor, îi schimba granița arcadei lui Joao Lameira. L-a văzut pe oțelar plin de sânge și, cu generozitate, a oferit doar galben, tolerând în aceeași seară și măcar o intrare deosebit de periculoasă pe glezna lui Teles. Apoi, în aceeași perioadă a anului trecut, pe 4 februarie, același Coza, iarăși cocoțat în foișorul VAR, citea în pixeli, tarot și în globul de cristal un penalty în minutul 98 al partidei Dinamo – Oțelul, eveniment care altfel s-ar fi încheiat 0-0.

Coincidențe, doar nu vă gândiți la cine știe ce prostii.