16 august, Sfinţii Martiri Brâncoveni

16 august este ziua în care-i cinstim pe Sfântul Voievod Constantin Brâncoveanu şi pe cei patru fii ai săi: Constantin, Ştefan, Radu şi Matei, precum şi pe sfetnicul Ianache, ginerele său. Toţi au fost decapitaţi, la 15 august 1714, în Constantinopol, actualul Istanbul.

Coborâtor din neamul lui Matei Basarab, Voievodul Constantin Brâncoveanu a urcat pe tronul Ţării Româneşti la 1688, după adormirea în Domnul a lui Şerban Cantacuzino, unchiul său după mamă.

Pentru că nu a făcut „jocul” Porţii Otomane, Voievodul şi fiii au fost duşi la Constantinopol. În momentul cumplitului sfârşit, el a rămas vertical şi şi-a îndemnat copiii să fie tari în credință: „Fiii mei, fiii mei! Iată, toate avuţiile am pierdut. Să nu ne pierdem încă sufletele. Staţi tare şi nu băgaţi seama de moarte; priviţi la Hristos Mântuitorul nostru câte a răbdat pentru noi. Şi cu ce moarte de ocară a murit! Credeţi tare în aceasta şi nu vă mişcaţi, nici vă clătiţi din credinţa pravoslavnică pentru viaţa şi pentru lumea aceasta!… Cu sângele nostru să spălăm păcatele noastre!”.