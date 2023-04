…4 doamne vs 44 milioane !?!

Despre care justiţie vorbesc cele 4 doamne? La ora aceasta dacă tot vorbim cu cifre, România se găseşte pe locul 1 în lume cu 10611 reclamaţii la CEDO. Ştiţi câte are statul aflat pe locul 2? Pe locul 2 se află Italia cu 39 de dosare, apoi pe 3 Ungaria cu 38. Stiţi câte cazuri sunt în total pe toate ţările europene? Sunt 966, fără România, care singură singură are 10611, DE ZECE ORI MAI MULT DECÂT TOATĂ EUROPA. Nu e aşa că justiţia română este sublimă? Nu e aşa că justiţia română are în prim plan grija faţă de cetăţean, destinatarul actului de justiţie cum se exprimă doamnele reprezentante ale magistraţilor?

Ştiţi ce face justiţia română pentru a şterge din pierderile şi ruşinea proceselor pierdute la CEDO cu cetăţenii români, DESTINATARII ACTULUI DE JUSTIŢIE? Face înţelegeri, cu reclamanţii, înţelegeri prin care oferă bani reclamanţilor ca să îşi retragă dosarele şi nu a fi făcuţi de ruşine de deciziile CEDO. Numai în 2018, România a fost pe locul 2 la astfel de înţelegeri, cu aproape 700 de oferte de plată acceptate. Oricum oferă mai puţin decât ar fi decis CEDO, dar suficient pentru a ÎMPOVĂRA BUGETUL ŢĂRII. Ştiţi câţi bani a plătit România din cauza magistraţilor, pentru procesele PIERDUTE la CEDO? În perioada 2017-2021 România a fost pusă să plătească de CEDO 44 MILIOANE DE EURO.

PATRU ZECI SI PATRU MILIOANE EURO PLĂTITE DE ROMÂNI DIN BUGETUL STATULUI, NU DIN AL MAGISTRAŢILOR CARE AU DAT DECIZII AIUREA ŞI CONDAMNĂRI DE GÎGĂ, 44 de milioane de euro plătite din prostia, corupţia, indiferenţa, abuzurile magistraţilor. Iar acuma doamnele vin şi vorbesc despre grija faţă de bugetul statului. Nu este asta o impertinenţă soră cu nesimţirea?

Semnatarele protestului consideră că pensiile militarilor afectează bugetul de stat, dar pierderea proceselor la CEDO de către statul român şi sumele plătite ca despăgubire, celor loviţi de ”independenţa justiţiei române” sume care se ridică la sute de milioane de euro, consolidează bugetul. Ce mai e de comentat?

Li se pare doamnelor catastrofală ieşirea la pensie a 300 de magistraţi fapt ce ar ”afecta actul de justiţie”, dar trecerea în rezervă a 3000 de cadre militare în ultimele luni şi procentul de 35% stare de operativitate a unităţilor militare care ar ajunge sub 30 dacă procesul ar continua, adică exact procentul care ar fi necesar pentru a declara armata NEOPERATIONALĂ, DECI INCAPABILĂ SĂ APERE ŢARA, nu îi deranjează pe magistraţi, aşa că pun toate tunurile pe militari. Având în vedere că cele patru doamne recomandă Camerei Deputatilor să se axeze pe măsuri împotriva pensiilor militare, fapt ce ar avea acelaşi efect de depopulare a armatei ca şi în 2017, se poate concluziona că MAGISTRAŢII RECOMANDĂ DEPOPULAREA MApN, slăbirea capacităţii de apărare a ţării, sabotarea apărării ţării DESTABILIZAREA ŢĂRII, că propunerea se transformă practic în atac la securitatea graniţelor, integritatea teritorială, independenţa ţării, pentru că, conform art. 118(1) din Constituţie, ”armata este subordonată exclusiv voinţei poporului pentru garantarea suveranităţii, a independenţei şi a unităţii statului, a integrităţii teritoriale a ţării şi a democraţiei constituţionale.” Deci sacrificăm suveranitate, independenţă, unitate statală, integritate teritorială, democraţie contituţională, ca să se poată magistraţii juca cu vieţile oamenilor şi apoi să plătească românii, din buget, despăgubiri de sute de milioane de euro pentru deciziile anapoda date de ei sau condiţiile infecte din penitenciarele subordonate aceleiaşi justiţii. Are cineva, un parlamentar, un partid, o asociaţie a militarilor, un minister, un membru al CSAT, un premier, un preşedinte, antigelul necesar să le cheme pe cele 4 semnatare şi să le întrebe dacă asta doresc cu adevărat, prin trimiterea la pensiile militarilor şi dacă realizează ce au spus?