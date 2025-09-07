Artiști gălăţeni la „SCAF – Sibiu Contemporary Art Festival”

În perioada 6 septembrie – 5 octombrie a.c., la Sibiu, se desfășoară cea de a VI-a ediție a „SCAF – Sibiu Contemporary Art Festival”, manifestare considerată ca cel mai important eveniment cultural-diplomatic din această parte a Europei.

Organizat de Muzeul Național Brukenthal în parteneriat cu Asociați Brukenthal von Studio și finanțat de Primăria Municipiului Sibiu prin Agenda Culturală, Festivalul reunește peste 150 de artiști din România, Republica Moldova, Belgia, Germania, Ungaria, S. U. A., Polonia, Italia, Lituania, Mexic etc. Țara invitată este Georgia, iar tema ediției este „Reziliența”, despre care Alexandra Rucan, curatoare a Muzeului de Artă Contemporană din Sibiu, membră a echipei curatoriale și organizare a Festivalului, menționa că aceasta, în contextul evenimentului, „reprezintă capacitatea artei și a comunității de a face față crizelor și transformărilor, indiferent de natura lor, dar și forța de a regăsi echilibrul prin dialog și creativitate”, În acest fel, continuă ea, „reziliența devine nu numai o temă teoretică, ci și o experiență pentru vizitatori, aceea de a reflecta critic, de a participa activ și de a regăsi în artă o resursă comună de încredere”.

Concepută pentru a se desfășura în mai multe etape, ediția din acest an a Festivalului a debutat în ziua de 6 septembrie cu vernisajul în Sala cu coloane a Palatului Brukenthal a expoziției intitulată „Străjerii frumosului”, curatoriată de pictorul Gheorghe Miron, managerul Muzeului de Artă Vizuală din Galați. Aceasta a fost gândită ca un dialog artistic între plasticieni din Republica Moldova (Gheorghe Diaconu, Victor Friimu, Valeriu Jabinschi, Iurie Matei, Radu Negru, Pavel Obreja) și România (gălățenii Sterică Bădălan, Denis Brînzei, Ana Maria Cocoș, Eduard Costandache, Sava David, Gheorghe Miron).

Lucrările de pictură, sculptură și grafică selectate de Gheorghe Miron de la cei 12 artiști (peisaje, portrete, compoziții), toate aflate în zona figurativului, constituie o veritabilă pledoarie din care se înțelege forța și rolul pe care arta îl are în cultivarea și promovarea frumosului, mai ales astăzi când în lumea contemporană, bântuită de antagonisme și de atâtea contradicții, de conflicte armate aducătoare de moarte, distrugeri și tragedii umane, estetica urâtului pare să-i acapareaze pe mulți artiști plastici.

Prezența plasticienilor gălățeni, deși într-un număr restrâns, la Festivalul Internațional de Artă de la Sibiu, ediția a VI-a, dovedește încă o dată valoarea artei creată de aceștia, ca și aprecierile și prestigiul de care se bucură membrii Filialei Galați a U. A. P. R. și Muzeul de Artă Vizuală pe plan național și internațional.