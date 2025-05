Biblioteca Județeană „V.A. Urechia” Galați este partener al Bibliotecii Publice Municipale din orașul Opole, Polonia, în proiectul intitulat „Avem un limbaj comun – limbajul artei” (We Speak a Common Language – The Language of Art), care face parte din programul Synergie, derulat de Centrul Național pentru Cultură, și este inclus în programul cultural național al Președinției Poloniei la Consiliul Uniunii Europene.