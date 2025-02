Constantin Brâncuși, „Prinţul-ţăran”, 149 de ani de la naștere

El este recunoscut în întreaga lume drept autorul lucrărilor „Pasărea măiastră”, „Pasărea în spaţiu”, „Începutul lumii”, lucrări care sunt expuse în ţară şi în lume. În Bucureşti are expus un bust al medicului Carol Davila, la Spitalul Militar Central, singura lucrare brâncuşiană din Capitala noastră.

Lucrarea a fost inaugurată în 27 octombrie 1938. Are 17 moduli – „mărgele” romboidale, cum le numeşte autorul – realizate din fontă şi o înălţime de 29,35 de metri. Specialiştii cataloghează lucrarea drept un fel de „Axis Mundi” care are menirea să sprijine cerul românesc întru veşnicie… Coloana Infinitului a avut ca model coloanele funerare de pe monumentele soldaţilor români.

Despre această lucrare, comandată de soția lui Petre Stănescu, așezată, inițial, în Cimitirul din Buzău, sculptorul Brâncuși spune: „Rugăciunea! O comandă obișnuită, ca oricare altă comandă. Dar era prima mea ciocnire cu responsabilitatea. Monumentul trebuia să reprezinte o femeie plângând. Însă cum era să fac, oare, o femeie goală într-un cimitir? Am făcut, atunci, din materia ce mi se pusese la dispoziție, o… rugăciune”.

În municipiul Târgu Jiu, în parcul central, aflat chiar pe malul Jiului, eşti invitat să treci pe sub „Poarta Sărutului”, numită inițial „Poarta Neamului”, apoi să te îndrepţi spre „Masa Tăcerii”, celelalte două elemente ale trilogiei lui Constantin Brâncuşi aflate sub cerul liber. Sunt lucrări de sculptură în calcar şi au ca punct de inspiraţie arta populară românească înnoită cu elemente ale artei moderne.

Se mai zice că masa este locul întâlniri tainice, al unui imaginar dialog al tăcerii, purtat de combatanţi înainte de luptă… Forma elementelor sculpturii, asemănătoare unor clepsidre, subliniază ideea scurgerii implacabile a timpului.

„Poarta Sărutului”, numită şi „Poarta Neamului”, este, de asemenea, un simbol al ideii de unitate, fiind un ansamblu de stâlpi lipiţi unii de ceilalţi, în amintirea demersului de alipire a Provinciilor Româneşti la „Patria Mamă”, în anul 1918, când a avut loc Marea Unire.

„Eu niciodată nu mi-am propus să uimesc lumea, printr-o trăsnaie! Am judecat simplu, așa cum vedeți, și am ajuns la ceva tot simplu, teribil de simplu; la o sinteză care să sugereze ceea ce voiesc să reprezint. Am scos din bronz, din lemn și din marmură acel diamant ascuns – esențialul… Ceea ce este real este esența. Iar dacă te apropii de esența reală a lucrurilor, ajungi la simplitate”, mărturisea însuși Brâncuși.