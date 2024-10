Cronica unui furt! Moaștele Sfântului Dimitrie Basarabov

Sfântul Dimitrie cel Nou, Basarabov, Ocrotitorul Bucureștilor, aflate în Capitală din 1774, a adunat zilele acestea mii de pelerini care au așteptat ore în șir să ajungă la racla sa și să îl „salute”, să îl cinstească de ziua sa, în semn de dragoste, recunoștință și prețuire. Noi am ajuns, cu ajutorul lui Dumnezeu, și în acest an la sărbătoara Ocrotitorului Capitalei, cu un grup de 57 de pelerini de la Biserica „Sfântul Ilie” din Galați, grup organizat și însoțit de părintele consilier Nelu-Ionel Perțea. Astfel, din după amiaza zilei de 26 octombrie, în ziua prăznuirii Sfântului Mare Mucenic Dimitrie, am ajuns în București, chiar în momentul sosirii în Dealul Patriarhiei a delegației din Rusia, în frunt cu Patriarhul Kiril, care a venit însoțit de Moaștele Sfântului Cuvios Serafim de Sarov.

Timpul frumos a adunat pelerini mii, zeci de mii, ceea ce a făcut să așteptăm mult-dorita întâlnire cu Sfinții timp de nouă ore și jumătate. Tocmai aceste așteptări – în comuniune cu Dumnezeu și Sfinții Săi – fac pelerinajele creștinilor ortodocși momente inedite, care rămân în amintire multă vreme.

Pelerinajul din acest an a avut și o particularitate aparte, aceea că, în ziua prăznuirii Sfântului Dimitrie Basarabov, Sfânta Liturghie a fost săvârșită, potrivit dorinței Preafericitului Părint Patriarh Daniel, în limbile română și rusă, de Patriarhul Kiril al Rusiei, aflat într-o vizită istorică la noi în țară.