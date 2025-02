Dostoievski

«Sunt un idiot, dar sunt și prinț. Am călătorit prin lume, am observat locuitorii ei și am văzut că toți sunt idioți. Egoiști, lacomi și cruzi, se lasă purtați de pasiunile și dorințele lor, fără să se gândească vreodată la alții. Sunt un idiot pentru că nu sunt ca ei. Privesc lumea cu compasiune și înțelegere și cred în bunătatea oamenilor. Dar bunătatea mea este luată drept slăbiciune, iar compasiunea mea drept naivitate. Sunt un idiot pentru că sunt singur într-o lume plină de nebuni.»