IN MEMORIAM – Doctorul Constantin TEODORESCU!

După o grea suferinţă, pe 17 august 2011, Dr. Constantin Teodorescu a pierdut lupta cu viaţa. Îşi doarme somnul de veci în Cimitirul „Eternitatea” din Bârlad. În memoria culturală a comunităţii noastre este şi va rămâne unul dintre cei mai de seamă oameni de cultură-filantropi.
La iniţiativa dr. Constantin Teodorescu, în colaborare cu Primăria şi Consiliul Local Bârlad, pe 15 ianuarie 2011, a luat fiinţă o nouă instituţie de cultură – Centrul „Mihai Eminescu” Bârlad, în prezent, din Direcția de Cultură, Tineret și Sport Bârlad, sub egida Primăriei şi Consiliului Local Bârlad. În imobilul cunoscut cu denumirea Casa Roşie, se află Colecţia “Eminescu”, donată comunităţii bârlădene.
S-a născut în localitatea Murgeni, din judeţul Vaslui, pe 30 septembrie 1939.
A urmat cursurile Colegiului Naţional „Gheorghe Roşca Codreanu” din Bârlad, iar în 1964 a absolvit Facultatea de Medicină Generală din cadrul UMF Iaşi.
În 1968 a ocupat prin concurs funcţia de preparator de chirurgie generală până în 1977. În această perioadă a efectuat şi studiile doctorale în specialitatea Chirurgie pe o temă de oncologie. Prin transfer, din 1977 şi până în 1990, şi-a desfăşurat activitatea ca medic primar chirurg – şef secţie la Spitalul de Adulţi Bârlad.
În perioada 1990-2007 şi-a continuat activitatea ca şef Secţie în Spitalul municipal din Tecuci până la pensionare.
Sub aspect cultural: A înfiinţat la Bârlad publicaţiile: „Bârladul Cultural”, „Bârladul” şi, din 1991, Fundaţia Culturală “Dr. Constantin Teodorescu”, sub patronajul căreia a iniţiat şi organizat zeci de evenimente culturale de cea mai înaltă ţinută. A fost distins cu titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Bârlad, a deţinut funcţia de consilier local două legislaturi 2004-2008 şi 2008-2012, fiind preşedintele Comisiei de Cultură a municipiului Bârlad.
Acte de filantropism: În 1987 a donat Muzeului Judeţean Vaslui, colecţia de artă contemporanã „Dr. C. Teodorescu”. A colaborat timp de trei decenii cu colectivul Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad, unde, de asemenea, a oferit o impresionantă şi valoroasă colecție de artă. Pentru spaţiul public a mai oferit lucrări de sculptură în Bârlad, Vaslui şi Brăila, şi lucrări de artă la Colegiul Naţional „Gheorghe Roșca Codreanu” şi Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Bârlad. A iniţiat şi coordonat publicarea a numeroase cărţi de analiză politică, culturală, socială, documentar-istorice, albume de prezentare a Bârladului, Vasluiului şi Huşului.
