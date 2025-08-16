IN MEMORIAM – Doctorul Constantin TEODORESCU!

După o grea suferinţă, pe 17 august 2011, Dr. Constantin Teodorescu a pierdut lupta cu viaţa. Îşi doarme somnul de veci în Cimitirul „Eternitatea” din Bârlad. În memoria culturală a comunităţii noastre este şi va rămâne unul dintre cei mai de seamă oameni de cultură-filantropi.

Direcția de Cultură, Tineret și Sport Bârlad La iniţiativa dr. Constantin Teodorescu, în colaborare cu Primăria şi Consiliul Local Bârlad, pe 15 ianuarie 2011, a luat fiinţă o nouă instituţie de cultură – Centrul „Mihai Eminescu” Bârlad, în prezent, din, sub egida Primăriei şi Consiliului Local Bârlad. În imobilul cunoscut cu denumirea Casa Roşie, se află Colecţia “Eminescu”, donată comunităţii bârlădene.

S-a născut în localitatea Murgeni, din judeţul Vaslui, pe 30 septembrie 1939.

A urmat cursurile Colegiului Naţional „Gheorghe Roşca Codreanu” din Bârlad, iar în 1964 a absolvit Facultatea de Medicină Generală din cadrul UMF Iaşi.

În 1968 a ocupat prin concurs funcţia de preparator de chirurgie generală până în 1977. În această perioadă a efectuat şi studiile doctorale în specialitatea Chirurgie pe o temă de oncologie. Prin transfer, din 1977 şi până în 1990, şi-a desfăşurat activitatea ca medic primar chirurg – şef secţie la Spitalul de Adulţi Bârlad.

În perioada 1990-2007 şi-a continuat activitatea ca şef Secţie în Spitalul municipal din Tecuci până la pensionare.

Sub aspect cultural: A înfiinţat la Bârlad publicaţiile: „Bârladul Cultural”, „Bârladul” şi, din 1991, Fundaţia Culturală “Dr. Constantin Teodorescu”, sub patronajul căreia a iniţiat şi organizat zeci de evenimente culturale de cea mai înaltă ţinută. A fost distins cu titlul de Cetățean de Onoare al municipiului Bârlad, a deţinut funcţia de consilier local două legislaturi 2004-2008 şi 2008-2012, fiind preşedintele Comisiei de Cultură a municipiului Bârlad.

Acte de filantropism: În 1987 a donat Muzeului Judeţean Vaslui, colecţia de artă contemporanã „Dr. C. Teodorescu”. A colaborat timp de trei decenii cu colectivul Muzeului „Vasile Pârvan” din Bârlad, unde, de asemenea, a oferit o impresionantă şi valoroasă colecție de artă. Pentru spaţiul public a mai oferit lucrări de sculptură în Bârlad, Vaslui şi Brăila, şi lucrări de artă la Colegiul Naţional „Gheorghe Roșca Codreanu” şi Liceul Teoretic „Mihai Eminescu” din Bârlad. A iniţiat şi coordonat publicarea a numeroase cărţi de analiză politică, culturală, socială, documentar-istorice, albume de prezentare a Bârladului, Vasluiului şi Huşului.

Responsabil: bibliotecar Geta Modiga