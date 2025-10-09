Krasznahorkai László , laureatul premiului Nobel pentru Literatură, despre fake-news, falși profeți, nevoia omului de a-și crea propria insulă și felul în care scrie literatură:

‘Oamenii tânjesc după minciuni, așa că nu necesită mult efort ca să fie induși în eroare. Ei cred că la televizor sau pe Facebook văd realitatea. Dar realitatea este aproape complet inaccesibilă prin canalele de informare disponibile. Ceea ce se petrece, să zicem, la alegerile prezidențiale americane sau la o reuniune G7 este complet diferit de ceea ce aflăm la televizor.’

‘(…) comunicarea în masă este o forță atât de mare și a devenit atât de inevitabilă, încât s-a transformat într-o ramură independentă a puterii, și în multe țări este o forță semnificativ mai mare decât puterea în sensul tradițional. Ajută la menținerea unei realități virtuale cu desăvârșire mincinoase, pentru ca acel regim nedeghizat să nu se prăbușească. Știe exact de ce are nevoie omul. Pentru că omul nu are nevoie de profeți, ci de profeți falși.’

‘Democrația modernă este o realizare uriașă și nici nu există o concepție mai justă a societății decât cea din principiile sale. Însă, regretabil, prin distrugerea aristocraticului, ea a anihilat ceva ce îi lipsește în mod tragic atât prezentului, cât și viitorului: marile personalități.’

Consider propria mea literatură în mod limpede descriptivă. Nu fac parte dintre acei scriitori care simt că vor concepe și vor scrie o poveste în care ei dețin controlul. Pur și simplu, personajele împotmolite în întunericul existenței, cu destinele și poveștile lor, cer să fie lăsate în realitate, iar eu le pot ajuta în asta, pentru că mă pricep la cuvinte. Pentru ele, cuvântul este poarta care duce către lumea noastră. De fapt, sunt doar un scriptor, un scrib căruia i se poate încredința o poveste sau un destin pentru că găsește expresiile potrivite(…)

‘Imaginația este singurul lucru pe care nu mi-l pot lua. Imaginația maselor mari poate fi, desigur, transformată, așa cum a și fost transformată, dar există căi individuale de scăpare, chiar dacă acestea nu duc departe. Lumea mea nu, dar lumea imaginației mele este o lume independentă, nici dolarii, nici cenții nu joacă un rol în ea. Omul nu trăiește doar cu pâine(…)’