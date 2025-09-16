Locul lui Bolojan pe harta nemuririi

Suntem pe ultimul loc în Europa la consumul de carte. Cu 1,3 milioane de cititori care cumpără carte din librării, și o piață de 60 de milioane de euro, România este egală cu Bulgaria. Doar că Bulgaria are o populație de trei ori mai mică decât a României.

O parte din vină o poartă cabinetele care s-au succedat în fruntea executivului, după criza financiară globală din 2008. Cheltuielile editării au atras scumpirile succesive ale cărții, până ce au atins nivelul produselor de lux low cost. Numai că acelea se vând, în timp ce cartea zace abandonată pe rafturi.

Cartea nu mai intră în gama de produse popcult, care presupun muzică, film, modă și social media, ci aspiră spre cultura înaltă. Scăderea apetitului pentru lectură este determinată de consumerism și aculturație, cea din urmă producând o mutație în favoarea rețelelor sociale, în care tiktok-ul poate suplini orice tip de lectură în format media sau editorial.

TVA-ul pe carte rămâne o variabilă între popcult și cultura înaltă, și este un factor care poate determina inhibarea și fragilizarea pieței de carte și a numărului de cititori. Bolojan manipulează o realitate creată în mică măsură de guverne, însă creșterea abruptă a TVA de la 5% ca în Franța, la 11%, sub pretextul reformelor, va avea ca prim efect intrarea în faliment a editurilor mici și mijlocii și moartea ultimelor librării.

Vor mai rămâne pe piață editurile cu cele mai mari bilanțuri financiare în 2024: Bookzone, Booklet, Art Klett, Grupul editorial Art, Paralela 45, CD Press sau Kreativ (Norand), cu profituri între 1-4 milioane euro. Cehia, Irlanda și Marea Britanie au eliminat TVA-ul pe carte, iar Danemarca, cu un TVA de 23%, cel mai mare din UE, intenționează să-l elimine în viitorul apropiat.

Omul este o mașină adaptată pentru dresaj. Dacă prin instrucție și educație copiii, indiferent de mediul social din care provin, au putut avea acces la religia ecologiei, nu cred că nu vor putea fi educați să se reapuce de citit cărți, pentru a reînscrie România pe harta nemuririi.

Însă pentru asta, nu este suficient ca Bolojan să fie văzut la târgurile de carte, unde cumpără, dialoghează cu editorii și se laudă cu lectura unor titluri notorii. E timpul ca Bolojan să înțeleagă că nu va face nicidecum reforme cu un TVA de 11% pe carte, ci doar va băga în comă profundă piața de carte.