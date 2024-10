Lumea conform tatălui meu (Republica Cehă, Slovacia, 2023)

Regia: Marta Kovářová

„Am crezut că va fi mai ușor” mărturisește regizoarea Marta Kovářová la jumătatea filmului. Sub forma unui jurnal viu, ea surprinde lupta tatălui său pentru dreptate climatică. Jiří Svoboda, de la Institutul de Fizică a Materialelor al Academiei de Științe, a venit cu o idee ingenios de simplă pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră: el propune un preț global al carbonului. Însoțit de aparatul de fotografiat și de cântecele fiicei sale, omul de știință din Brno ia parte la proteste locale și la summituri globale de mediu. Determinarea molipsitoare a ambilor protagoniști se ciocnește însă de lentoarea politicienilor și de inflexibilitatea structurilor de putere. Cu toate acestea, Svoboda nu-și pierde niciodată umorul și convingerea că anumite lucruri au sens pur și simplu pentru că sunt corecte.

Marta Kovářová (n. 1983) este o cântăreață, compozitoare și chitaristă în trupa Budoár staré dámy, dar și artist vizual și regizoare de teatru. După ce a studiat la Facultatea de Arte Frumoase și Fizica Aplicată la Facultatea de Științe a Universității Tehnice din Brno, a obținut doctoratul la Facultatea de Educație a Universității Masaryk, unde lucrează acum ca profesor asistent la Departamentul de Educație Artistică. “The World According to My Dad” reprezintă debutul său în cinema.

Joi, 31 noiembrie, ora la 18.00

Locația: Muzeul de Artă Contemporană