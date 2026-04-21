Ne-a părăsit, întunecând această dimineaţă de primăvară, prietenul meu și prietenul Memorialului, Dr. Radu Anastase din Bochum.

Stomatolog de renume, funcționând de multe decenii in Germania, Dr. Radu Anastase a fost mult mai mult decât un profesionist în excelența domeniului său, el a fost un îndrăgostit de frumusețe și adevăr, de literatură și artă, un colecționar de artă.

Legat de familia din țară și de tot ce reprezenta – de la suferință la mândrie, de la admirație la nostalgie – România, Radu Anastase a fost un apropiat și un susținător al Memorialului de la Sighet, un prieten drag al echipei Fundația Academia Civică.

De la primele casetofoane care au făcut posibilă înființarea Departamentului de Istorie Orală până la orologiul de pe peretele sălii de conferințe care a numărat orele lungilor ani ai Școlii de Vară, darurile sale ne-au încurajat și ne-au ajutat să nu renunțăm.

Îi suntem recunoscători și nu-l vom uita.