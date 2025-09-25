Nici Dumnezeu nu mai zburdă în voie cum zburda odată

Am pierdut în ultima sută de ani reperele sacrului, le-am transformat în substanță senzorială pentru plăcerile pure. Vai, soro, te-ai dat cu Les Bains Guerbois 2015 Le Phénix? Nu, mami, e fumul de tămâie de la înmormântarea lui Momo. A căzut de pe trotinetă alaltăieri. Acum o să se dea în loc cu verdeață, o să bea red bull la loc de siestă.

Bat clopotelele din turla catedralei, dar nu ca să cheme enoriașii la slujbă ca odinioară. Răsună ca să dea ora exactă, am numărat de 12 ori, pauză de prânz. Pomenile noastre se numesc grătare la iarbă verde, parastasele noastre se cheamă brunch-uri, coliva noastră a fost rebotezată salată de grâu farro cu roșii cherry.

Gata, am înfrânt. Suntem o civilizație laică. Totul depinde de voința noastră, lumea se învârte în jurul resurselor care ne însuflețesc, din ele ne-am făcut religie. Vremea când ne bazam pe arbitrul exterior, pe zei, pe Dumnezeu, a trecut. Dintre noii sfinți care ne influențează punctual civilizația, cel mai venerat dintre spirite este de departe, petrolul.

Sfântul petrolie este urmat într-o ordine aleatorie de cinstitul curent, de cuviosul gaz și de fericitul uranie. Templul noii religii este bursa, noii preoți ne sunt brokerii, capelele noastre de cartier se cheamă hipermarket-uri.

Pe Dumnezeu l-am încolțit cu judecăți raționale, până l-am împrejmuit în țarcuri, ca rezervațiile pieilor roșii. Unele au cruce pe turlă, altele au cocoși, păpuși de aur, stele ale lui David sau semilune. Indiferent de forma de cult, au în comun regimul de circumscripție în care funcționează.

Locul de închinăciune a ajuns tot mai strâmtorat, a pierdut teren într-o sută de ani, cât în milioanele de ani de evoluție a speciei. Agenții lui Dumnezeu pare că se învârt în cerc, în căutarea unei soluții de salvare, bisericile s-au transformat în cluburi și discoteci, slujbele celor aleși se țin în parcuri și pe vârfurile munților.

Una dintre dilemele pe care le-am transformat în imnuri de slavă închinate rațiunii, este dacă evlavioasa Tesla va deveni în viitorul apropiat mai influentă decât cucernica Toyota sau, dacă smeritul curent va funcționa pe bază de energie eoliană sau energie mareomotrică.