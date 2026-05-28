Olimpiada de limbi clasice: greacă veche, latină, etapa naţională s-a desfășurat în perioada 21-24 mai 2026, la Tulcea

Cei doi elevi care au reprezentat Galațiul s-au întors acasă cu rezultate deosebite.

CONSTANDACHE Ș. PAVEL de la Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Ap. Andrei”, Galați, clasa a X-a a, coordonat de doamna profesor Cacenschi Valentina, a obținut Mențiune și Medalie de argint la Secțiunea Greacă veche din partea Societății de Studii Clasice.

Rezultat onorant a obținut la Secțiunea Latină și eleva ARAMĂ BIANCA-EVA de la Colegiul Național „Vasile Alecsandri”, Galați, clasa a IX-a, coordonată de doamna profesor Oancea Gabriela.

Îi felicităm deopotrivă pe elevi și pe doamnele profesor pentru rezultatele deosebite!

Mulțumim, de asemenea, doamnei profesor Oancea Gabriela care a însoțit lotul la Tulcea!