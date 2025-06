Radu Afrim

Eram deja angajat la Teatrul Național, jucasem în câteva spectacole, cred că fusesem și nominalizat pe ici, pe colo, la niște premii. Dar nu despre asta e vorba. La un moment dat, am simțit că nu mai am ce căuta în teatru. Nu mai înțelegeam de ce fac asta. Pentru cine.

A fost politicos. Mi-a spus că m-ar lua, dar nu are ce rol să-mi dea — distribuția era deja făcută. I-am spus că nu contează, că pot face figurație. A fost surprins, a zis că e complicat, că am programul din București… Nu m-am lăsat. Și, fără prea mare tragere de inimă, a acceptat.

La început m-am frustrat. Apoi am înțeles: era un joc. Radu trăiește într-un joc. Refuză realitatea și își construiește propriul univers, iar dacă intri în el, ești fericit. Dacă nu… ghinion. E cam jale.

Așa am ajuns într-o dimineață la Brăila. Am început repetițiile. Cine îl știe pe Radu își poate imagina cum lucra. Îmi spunea băiatul cu tricoul negru. Sau altfel. Numai Marius nu.

Am început să lucrăm la un personaj: Cherci, un proprietar de hotel pe malul mării. Am plecat de la un rol fără replici și am ajuns să joc unul dintre cele mai duioase personaje din viața mea.

Am râs mult. Ne-am jucat și mai mult. Copilul-actor din mine se trezea, puțin câte puțin.

Fără să-mi dau seama, mă reîndrăgosteam de teatru. De joc, de căutări, de eșecuri, de oameni.

Și, mai ales, de Radu. De sclipirea din ochii lui, de tristețea pe care o ascunde și o transformă în bucurie. Am recunoscut tristețea aia. Știu de unde vine. Și știu că, dacă o folosești cum o face el, poți face lumea un pic mai fericită.