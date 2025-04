Însă într-un sat din comuna Ribiţa, pe Valea Ribicioara, aflat pe vechiul drum al carelor gospodarilor din Zarand către târgul de la Găina îşi are casa un hunedorean care sfidează vremurile şi se-ncăpăţânează să ţină vie o meserie de peste 200 de ani vechime, aceea de hârtier. Îl cheamă Răzvan Supuran şi s-a născut la Brad.

„M-am tot întrebat: oare ce să mă pun să fac de acum înainte, ceva ce să nu trebuiască să mai schimb, fiindcă deja aveam 30 de ani. Și ceva care să mă facă să simt că pot face până la capăt ceea ce vreau să fac. (…)Dar primul răspuns a fost: mă fac instalator. Știam cum se face, fusesem instalator o vreme, era și o meserie bănoasă, deci iată că opțiunea era din ce în ce mai atrăgătoare. Dar stând mai bine și gândind mi-am amintit de carte, de dragostea pentru ea, în sine, ca obiect, dar și dragostea pentru text. Primul lucru pe care l-am gândit a fost să încep să scriu literatură, dar mi-am zis: „dar oare cum aș putea eu să fac o carte?” Și-atunci mi-am amintit de vremea când eram în Cluj și pentru vreo două luni am lucrat în atelierul unui artist care făcea și hârtie manuală. Atunci m-am întrebat dacă nu aș putea să fac și eu așa ceva: să fac hârtia, să leg cărțile și așa mai departe. Atunci s-a născut povestea care împlinea întreg scenariul necesar mie: al libertății, al sensului, al ascultării inimii. Am început să adun date, informații și tot ce mi-ar fi folosit să construiesc acest plan. Totodată am început să testez, în balconașul altei garsoniere unde mă mutasem între timp.”

Şi mai spune Răzvan Supuran: „Dacă ne referim la cel al hârtiei, nu e un meșteșug complicat tehnic, dar este unul complex din punct de vedere chimic. E nevoie să înțelegi mai multe feluri de materiale ca procese chimice. Ca să obții o hârtie cum îți dorești, trebuie să-ți determini chimic niște substanțe, materii prime, să se transforme în substanțe și materiale potrivite lucrului tău, iar asta nu se poate face numai mecanic. Trebuie să știi ce să adaugi sau să scoți pentru ca materialele pe care le folosești să devină potrivite acelei hârtii care merită să fie făcute cu mâna, adică una durabilă și de calitate.”