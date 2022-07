Graţie generozităţii şi grijii creştineşti faţă de semeni, a respectului pentru valorile culturii de la Dunărea de Jos, criticul şi istoricul de artă Corneliu Stoica oferă iubitorilor de frumos albumul de artă „Silviu Catargiu” (Editura „Axis Libri”, Galaţi, 2022), pentru a slăvi memoria unei flori de Bucovina răsădită în Ţara de Jos a Moldovei, aici, la Galaţi.

Nimic mai frumos şi mai jertfelnic pentru domnul profesor Stoica decât truda pentru înveşnicirea unui nume şi a unei opere, dacă mai era cazul, fiindcă de la început făcutu-şi-au soclu şi punte, şi numele artistului, şi opera.

Un destin artistic binecuvântat.

În ceea ce priveşte existenţa sculptorului, se constată că e marcată de trei puncte necoliniare: Capu Codrului, judeţul Suceava – punctul sosirii în lume, al copilăriei şi adolescenţei; Cluj-Napoca – punctul formării şi deprinderii măiestriei artistice; Galaţi – punctul afirmării şi al realizării operei sculpturale, al împlinirii ca om, precum şi al plecării din lumea pământeană la Tatăl Ceresc.

În ceea ce priveşte creaţia sa artistică, ea este strâns legată de aceleaşi puncte enunţate mai sus, necoliniare în realitate, dar care construiesc o coliniaritate ce configurează linia pe care a evoluat demersul său artistic. În primul rând, este născut acolo, în ţinutul Sucevei, sub semnul unui vis pe care-l conştientizează pentru că e cel „pe care l-au prins strămoşii, întreg, în arcuirile Voroneţului”, mereu nădăjduind că dalta sa „va scoate din inima pietrei o fărâmă” din acel vis. În al doilea rând, este produsul pedagogic şi didactic al marelui artist Romulus Ladea, profesorul de la Institutul de Arte Plastice „Ion Andreescu” din Cluj-Napoca, pentru care e mândru, cuvintele acestuia fiind vii în memoria sa şi invocate atât în timpul lucrului cât şi în convorbirile cu alte persoane pe considerentul că îi îndreaptă uşor linia evoluţiei sale spre zenit. Iar în al treilea rând, Galaţiul i-a oferit şansa creaţiei, dăruindu-i elementele sculpturale şi metaforele discursului său plastic şi dându-i posibilitatea plasării sculpturilor sale în zonele din oraş favorabile privirii, citirii şi înţelegerii mesajului. Un destin împlinit, vedeţi-i linia, este dreaptă şi ascensională.

Ceea ce impresionează la autorul albumului este munca neobosită de cercetare, de aflare a posesorilor de lucrări marca Silviu Catargiu, de a procura imagini ale acestora, de a le fişa, de a le analiza şi interpreta. Ani de zile pus pe căutat şi adunat. Şi câte i-au scăpat, fiind prea mare suprafaţa răspândirii sculpturilor sale de interior şi neştiut catalogul colecţionarilor săi.

Bucurându-mă de prietenia artistului şi fiind un frecvent vizitator al atelierului său, chiar l-am întrebat odată pe domnul Catargiu dacă are o evidenţă a lucrărilor vândute, cu numele cumpărătorului, fiindcă observasem că în realitate cerea foarte puţin, se bucura de euforia „căutătorilor de frumosul artistic”. „Opera, îmi răspunse, trebuie să circule, nu să stea la mine în atelier. Atunci mă supăr, înseamnă că n-are căutare. Înseamnă că am muncit degeaba. O dau şi pe degeaba, numai să ştiu că acela care o primeşte chiar o preţuieşte”.

Cu toate acestea, albumul cuprinde 132 de reproduceri după sculpturile celui care dă substanţa volumului de artă, punând în valoare toate genurile sculpturale abordate de artist: lucrări de artă monumentală („Geneză”, „Pasărea apelor”, „Chemarea zborului”,„In memoriam”, „Icar”), busturi monumentale („Poetul Vasile Alecsandri”, „Pictorul Gheorghe Petraşcu), ronde-bosse-uri de interior, basoreliefuri, reliefuri, lucrări de metaloplastie etc. Este evidenţiat şi evantaiul materialelor folosite de sculptor: lemnul, marmura, piatra naturală, piatra artificială, bronzul, inoxul, metalul, ghipsul patinat, arama.

Tematica operei catargiene este surprinsă de critic în mod pertinent, cu exemplificări de lucrări şi înfăţişată într-un mod comprehensibil cititorilor acestui album. Analizele făcute principalelor lucrări constituie ghiduri în pătrunderea şi parcurgerea universului creaţiei artistului, în cunoaşterea fenomenului artistic numit sculptură, în sublinierea legăturii dintre natură, informaţiile de sorginte populară sau mitologică şi arta plastică. Corneliu Stoica aduce substanţiale clarificări în orientarea artistului spre esenţializarea şi intelectualizarea simbolurilor utilizate şi vădit întrebuinţate în vederea articulării artei sale cu spiritul marilor înaintaşi români: Constantin Brâncuşi, Ovidiu Maitec, George Apostu, Nicăpetre, Napoleon Tiron etc.

Albumul este alcătuit cu responsabilitatea specialistului în domeniu (Studiu critic, Foto-memorial, Antologie critică, Bibliografie, Rezumate în limbile franceză şi engleză, Reproduceri), prezentând informaţii din viaţa şi creaţia artistului, punând accentul pe valoarea şi contribuţia acestuia la dezvoltarea artelor plastice din partea de est a ţării, îmbogăţirea patrimoniului cultural-artistic din ţinutul Dunării de Jos şi nu numai, pe activitatea desfăşurată mai mult de 30 de ani ca profesor de Educaţie Plastică.

Apariţia acestui album de artă prilejuieşte o adevărată sărbătoare. Păcat că artistul nu este cu noi, nu se mai poate bucura de arta sa şi, mai ales, nu este alături de Corneliu Stoica pentru a-i prezenta, în felul său simplu, cum îl ştim din vremea când era preşedintele Filialei Galaţi a U. A. P. R., mulţumirile pentru osârdia şi onoarea de a-i strânge între copertele unei cărţi imaginile a 132 de lucrări, cele mai multe provenite din colecţii private, restituindu-le spre cunoaştere celor însetaţi de artă. Şi nicidecum nu i-ar fi lipsit un pahar de vin. Acum însă, artistul este la ora tăcerii, sculpturile sunt singurele care predau non-stop lecţiile despre frumos. Sunt sigur că cine le vede înfruntând singure timpul, se apleacă pentru a desluşi poveştile lor îmbrăcate în haina metaforei, alegoriei sau simbolului, gândind poate chiar şi pentru o clipă şi la cel care le-a zămislit.

Silviu Catargiu nu şi-a deschis nicio expoziţie personală în timpul vieţii, dar a participat la toate Saloanele Filialei locale şi la numeroase manifestări de profil cu caracter naţional şi internaţional. Aşa cum sunt prezentate imaginile lucrărilor sale în paginile albumului ce-i este consacrat (format 20 x 22 cm, policromie, hârtie cretată lucioasă), putem spune că acesta constituie în esenţa lui o adevărată retrospectivă în miniatură. Slavă celui care în fiecare sculptură şi-a lăsat o părticică a sufletului său şi sincere felicitări Editurii „Axis Libri” şi autorului, finanţator în acelaşi timp!

Notă: Lucrările postate, prezente în album, fac parte din colecţia subsemnatului.