SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINŢIFICE ALE STUDENŢILOR – CHALLENGES IN INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE DIGITAL ERE
Stimați prieteni,
Am participat de curând la un eveniment care mi-a plăcut mult și vreau să vă povestesc despre el.
Este vorba despre
SESIUNEA NAȚIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE ALE STUDENȚILOR –
CHALLENGES IN INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE DIGITAL ERE
organizată de
Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir” – Facultatea de Limbi și Literaturi Străine, în colaborare cu
Universitatea „Hyperion” din București – Facultatea de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii.
Invitația mi-a fost adresată de doamna conf.univ.dr. Liliana Agache, decanul facultății de Limbi și Literaturi Străine.
În spațiul elegant al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” și în prezența distinșilor invitați – profesori, studenți, scriitori, jurnaliști, am prezentat o temă de interes pentru noi toți, LITERATURA ȘI TINERII.
Trăim o perioadă agitată, una în care alegerile ne vor influența viitorul, viața.
Trebuie să reflectăm la perspective, la direcțiile spre care dorim să ne îndreptăm. Este timpul să înțelegem dacă și mai ales cât poate influența gândirea umanistă elevată viitorul nostru și al celorlalți. Ce se petrece astăzi vedem…dar ce va fi în viitor?
Cum ne vom raporta la repere importante precum educație, cultură, artă?
Am vorbit studenților despre proiectele culturale la care am participat, despre revistele de cultură, despre importanța lecturii individuale și despre cum se pot promova tinerii talentați in revistele de cultură.
Criticul literar Ana Dobre, scriitorii Mihail Gălătanu și Gelu Ciorici-Șipote au susținut, de asemenea, discursuri despre importanța lecturii, despre importanța formării tânărului intelectual.
Au urmat comunicările studenților, un număr impresionant – 38 de comunicări în secțiunile: studii literare, studii culturale și studii de lingvistică și didactică.
Multe felicitări studenților, organizatorilor din cele două universități, colegilor scriitori!
Mulțumesc frumos pentru invitație!
28 - mai - 2026