SESIUNEA NAŢIONALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINŢIFICE ALE STUDENŢILOR – CHALLENGES IN INTERCULTURAL COMMUNICATION IN THE DIGITAL ERE

Am participat de curând la un eveniment care mi-a plăcut multși vreau să vă povestesc despre el.

Universitatea „Hyperion” din București – Facultatea de Științe Sociale, Umaniste și ale Naturii.

În spațiul elegant al Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” și în prezența distinșilor invitați – profesori, studenți, scriitori, jurnaliști, am prezentat o temă de interes pentru noi toți, LITERATURA ȘI TINERII.

Trăim o perioadă agitată, una în care alegerile ne vor influența viitorul, viața.

Trebuie să reflectăm la perspective, la direcțiile spre care dorim să ne îndreptăm. Este timpul să înțelegem dacă și mai ales cât poate influența gândirea umanistă elevată viitorul nostru și al celorlalți. Ce se petrece astăzi vedem…dar ce va fi în viitor?

Cum ne vom raporta la repere importante precum educație, cultură, artă?

Am vorbit studenților despre proiectele culturale la care am participat, despre revistele de cultură, despre importanța lecturii individuale și despre cum se pot promova tinerii talentați in revistele de cultură.