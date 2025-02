Un semnal de alarmă!

Ieri, ascultând știrile de la ProTV, am simțit cum un fior rece m-a străbătut. Vestea că impunătoarele clădiri ale Poștei Române, presărate ca niște martori tăcuți ai istoriei prin toate regiunile țării, vor fi închiriate, urmând ca activitatea să fie mutată în alte spații, m-a oripilat.

Istoria ne-a lăsat moșteniri nu pentru a le risipi, ci pentru a le păstra și a le onora. Și dacă astăzi tăcem, mâine s-ar putea să ne trezim într-un oraș care nu ne mai recunoaște, într-un loc golit de repere, unde trecutul nu mai are glas.

Dacă oamenii care conduc astăzi această instituție ar fi fost aleși pe merit, prin concurs la care să poată participa și cei care au crescut între zidurile ei, dintre cei ce au simțit pulsul fiecărei scrisori trimise și primite, poate că astăzi nu am fi ajuns aici. Poate că nu am fi fost martorii acestei înstrăinări dureroase a clădirii din București, în care trecutul se risipește sub greutatea nepăsării.