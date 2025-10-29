Nicușor Dan vorbește despre anularea alegerilor, în limba puciștilor din decembrie 2024

Nu știm numele companiei care a făcut strategia de creștere a lui Călin Georgescu, a declarat Nicușor Dan în interviul acordat lui Sebastian Zachmann, pentru Cotidianul.

Știm extrem de puțin despre fluxurile de bani cu care a fost plătită compania care a coordonat strategia, a mai declarat președintele:

SRI nu a văzut mecanismul tehnic prin care intenția de vot pentru Călin Georgescu a sărit de la 3%, conform așteptărilor, la 23%, a mai spus el.

Dar știm că o parte din fire se duc la Kremlin, a jubilat Nicușor Dan. Adică sunt mai evidente firele din Moldova, decât în România. În Moldova au avut aproximativ 10% voturi cumpărate de rețeaua Șor.

În România există suspiciuni pentru o rețea de români care au fost în spatele lui Călin Georgescu, a precizat președintele. Unele informații sunt doar la nivel de intuiție.

Dar Nicușor Dan poate afirma 100%, în baza acestor intuiții, că partea importantă din campania lui Călin Georgescu a fost direcționată de la Moscova.

Una peste alta, momentul în care ajungi să dovedești că a fost o interferență străină poate să fie destul de îndepărtat în timp, a concluzionat președintele.

Și a dat ca exemplu raportul din 2025 al Marii Britanii, despre acțiunile hibride ale Federației Ruse din 2016. Adică după 9 ani de investigații.

Bun, și atunci dacă n-am avut dovezi în 2024 despre o interferență străină, ci numai intuiții, de ce CCR a anulat alegerile, la nici două săptămâni de la închiderea urnelor, decât dacă anularea în sine nu este o lovitură de stat?