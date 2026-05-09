Rușii au reușit să pătrundă în studioul Antenei 3

Are cuvântul Mihai Gâdea, CEO Antena 3 CNN, realizator-misionar de ziua a șaptea și moderator-predicator, liderul spiritual al grupului de reflecție teozofică ”Varanul și ouălele sale răscoapte”: Doamnelor și domnilor, breaking news: știți ce a făcut Călin Georgescu, imediat ce i s-a ridicat controlul judiciar? A fugit la Muntele Athos. Știți de ce?

Ca să se întâlnească cu arhimandritul Efrem, starețul Mănăstirii Vatopedu, omul lui Vladimir Putin. Acest Georgescu, pe care George Simion l-a propus premierul României, primește ordine de la Moscova prin Efrem. Vă dați seama ce risc de securitate presupune venirea AUR la putere.

E rândul meu la microfon: doamnelor și domnilor, news allert: numitul Efrem Vatopedinul, născut în Cipru cu numele laic Vassilis Koutsou, are o legătură strânsă cu țara noastră. Nu trebuia să umble Georgescu în pasul piticului pe Muntele Athos, ca să nu-l ginească pândarii, când putea foarte bine să se vadă cu Efrem la București, călare prin Pădurea Băneasa.

Efrem a adus la București în iulie 2025 moaștele Sfântului Ioan Gură de Aur, a purces la Mănăstirea Pasărea și Spitalul Metropolitan din București. În iunie 2023 a adăstat în mai multe eparhii și a fost primit de Patriarhul Daniel, căruia i-a oferit o copie în mozaic a icoanei Sfântului Iosif Isihastul, după care s-a închinat la mănăstirile Putna, Sihăstria și Secu.

Patriarhul Daniel l-a primit de mai multe ori la palatul patriarhal și i-a oferit Crucea Patriarhală, cea mai înaltă distincție a BOR, pentru contribuția la viața spirituală românească. Marcel Ciolacu a fost primit de Efrem la Vatopedu în calitate de pelerin. Efrem i-a mai primit pe George Becali, George Simion și Mihail Neamțu. Efrem este duhovnicul lui George Becali și Călin Georgescu.

Da, Efrem a fost implicat în schimbul Lacului Vistonida și a malurilor acestuia din nordul Greciei, pe care Mănăstirea Vatopedu le deținea din perioada bizantină, pe care le-a cedat statului grec, primind la schimb 73 de proprietăți imobiliare de lux din Atena și mai multe terenuri valoroase în zone turistice. Procurorii au susținut că statul elen a fost prejudiciat cu 100 de milioane de euro.

Scandalul a dus la căderea guvernului condus de Kostas Karamanlis. Starețul Efrem a fost arestat de Crăciun, în 2011, și ținut în închisoarea Korydallos timp de trei luni. În favoarea eliberării lui a intervenit Putin personal. În martie 2017, Curtea de Apel din Atena i-a achitat pe toți cei 14 inculpați, inclusiv pe starețul Efrem, după ce judecătorii au stabilit că proprietatea mănăstirii asupra lacului era legitimă și că nu s-a putut demonstra nicio intenție frauduloasă din partea lui Efrem.

Am căutat o justificare plauzibilă din partea realizatorului-misionar de ziua a șaptea, Mihai Gâdea, pentru raționamentul că dacă Georgescu s-a întâlnit cu Efrem, înseamnă că vin rușii. De ce rușii nu vin totuși, când Efrem se întâlnește cu Daniel, Becali și Ciolacu? Simplu: Georgescu este singurul care nu-i poate da nimic lui Gâdea. În timp ce Daniel îi dă medalii și diplome, Becali îi dă sponsorizări, iar câtă vreme a condus PSD, Ciolacu i-a decartat publicitate de zeci de milioane de euro.

