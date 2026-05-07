În ședinţa ordinară de ieri a Consiliului Local Galaţi au fost votate bugetele a trei societăţi aflate în subordinea Consiliului

În timp ce economia reală gâfâie, iar gălățenii simt tot mai greu povara cheltuielilor, în „ograda” societăților Consiliului Local Galați se pregătește o petrecere pe bani publici.

Analiza bugetelor propuse pentru 2026 arată o realitate revoltătoare: indemnizațiile șefilor cresc exact acolo unde performanța scade. De asemenea toate proiectele au fost introduse pe ordinea de zi pe ultimii 100 de metri.

Cazul cel mai strigător la cer? INDUSTRIAL PARC SRL. Este, probabil, cea mai absurdă schemă de risipă din administrația locală: conform bugetului propus, cifra de afaceri „îngheață”, iar creșterea veniturilor e prognozată la zero. Realmente nu credem că am mai văzut o societate care să nu își propună profit, creșteri de venituri sau vreo măsură de redresare. Chiar dacă e o societate cu patru șefi (director și trei membri CA) și un singur angajat! (da, ați citit bine). Ca idee, ca să completăm tabloul absurd, singura investiție pe care și-o propune societatea este… amenajarea birourilor șefilor!

Nici celelalte societăți nu se lasă mai prejos: la Gospodărire Urbană, profitul brut se prăbușește cu 80%, dar contractele de mandat pentru conducere cresc cu aproape 10% în vreme ce, la Administrația Piețelor, avem un cinism pur: șefii primesc cu 51% mai mulți bani, în timp ce 32 de angajați sunt puși pe liber, iar profitul scade cu 10%. Toate proiectele au fost aprobate cu majoritate PSD.