Vizita delegației AUR în Statele Unite a fost marcată de controverse diplomatice și gesturi simbolice, fiind percepută mai degrabă ca un brainstorming la Predeal, decât ca mare succes diplomatic. Una la mână: nu te duci să-ți rezolve Congresul problema anulării alegerilor cu un raport moșmondit de un țărănist făcut la apelul de seară.

Doi: nu participi la ospățul ritualic al halirii Groenlandei, subscriind pentru vrerea lui Trump de a înșfăca insula prin indiferent ce mijloace. Puteai evita faza cu tortul învelit în steagul Americii jucând cartea diabeticului. Gestul a fost calificat drept leșin geopolitic de gradul III.

Controversata gazdă a delegației a fost Brian Brown, președintele Organizației Mondiale a Familiei, ins criticat pentru legături organice cu figuri politice pro-ruse. Brown a călătorit frecvent în Rusia, s-a întâlnit cu oligarhi ruși și a cultivat relații cu pro-rusul Igor Dodon. George Simion a fugit de dracu’ și a dat de ta’su.

Apoi, rabinul Andrew Baker, director pentru Afaceri internaționale în cadru organizației American Jewish Committee a răsucit cuțitul în rană și a cerut public oficialilor de la Washington să nu îi primească pe reprezentanții AUR pentru: 1. declararea Holocaustului din România drept o temă minoră și a opoziției de a include educația despre Holocaust în programa școlară;

2. negarea constantă a responsabilității regimului Antonescu pentru uciderea evreilor români, în ciuda dovezilor istorice prezentate de Comisia Wiesel; 3. atacul senatorului Sorin Lavric la adresa memoriei lui Elie Wiesel, pe care l-a numit impostor, afirmând că acesta nu ar fi fost niciodată la Auschwitz. Elie Wiesel a avut tatuat pe brațul stâng numărul A-7713 în lagărul de exterminare Auschwitz III Monowitz.

Vizita în SUA a fost o încercare a AUR de a obține legitimitate externă și de a respinge sau măcar de a atenua acuzațiile de organizație politică proxy a Kremlinului. Însă ghinion, din cauza profilului gazdelor americane partidul rămâne în vizorul observatorilor ca fiind o entitate ale cărei interese pot fi instrumentalizate de Rusia, în războiul hibrid declanșat de Kremlin împotriva lumii libere.

––––