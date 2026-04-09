Bolojan a trasat, în sfârșit, limitele confruntării cu PSD

După o perioadă în care Sorin Grindeanu a aruncat în spațiul public tot felul de scenarii și atacuri, fără o direcție clară, Bolojan a venit și a clarificat mizele reale. Iar mesajul lui pare simplu: nu mai lasă loc de ambiguități.

Primul anunț: „Nu voi candida la prezidențiale!” Bolojan îl ia aliat pe Nicușor Dan. La alegerile trecute Bolojan a promis că nu va candida, s-a ținut de cuvânt iar Nicușor Dan a câștigat. Președintele nu-l poate ignora pe Bolojan și să accepte o alianță cu Grindeanu. Pierde al doilea mandat.

Al doilea semnal: Bolojan spune că nu își face partid. PNL-iștii cu suflet de PSD trebuie să migreze la PSD sau să își facă un alt partid, gen ALDE-le lui Tăriceanu. Bolojan nu are de gând să plece, este obligat să preia puterea totală în PNL mai ales în cazul unui guvern minoritar.

Al treilea mesaj este poate cel mai dur: PNL nu mai face coaliție cu PSD. Aici lovitura este directă. Pentru parlamentarii, miniștrii și prefecții PSD, traducerea e simplă: dacă partidul ajunge în opoziție, pierd funcții, influență și acces la putere. Iar în opoziție nu îi așteaptă liniștea, ci un AUR care abia așteaptă să îi macine politic.

Al patrulea punct: Bolojan se arată pregătit să conducă un guvern minoritar. Fără suportul PSD, Bolojan este obligat să ceară sprijinul AUR.

George Simion are o dilemă: Îl sprijină pe Bolojan, trimite PSD în Opoziție, unde-i termină electoral, și câștigă următoarele alegeri cu 50% Sau Dărâmă guvernul, trimite țara în criză și forțează alegeri anticipate. Preia astfel o țară în faliment

De văzut ce reacție va avea PSD în condițiile în care Grindeanu le-a destabilizat toate relațiile și acum este la un pas să-i trimită în Opoziție.

Bolojan nu renunță, iar cu ăștia încăpățânați nu prea ai șanse de câștig în confruntare directă.”-