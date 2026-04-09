Bolojan a trasat, în sfârșit, limitele confruntării cu PSD

După o perioadă în care Sorin Grindeanu a aruncat în spațiul public tot felul de scenarii și atacuri, fără o direcție clară, Bolojan a venit și a clarificat mizele reale. Iar mesajul lui pare simplu: nu mai lasă loc de ambiguități.
🟢 Primul anunț: „Nu voi candida la prezidențiale!”
Bolojan îl ia aliat pe Nicușor Dan. La alegerile trecute Bolojan a promis că nu va candida, s-a ținut de cuvânt iar Nicușor Dan a câștigat. Președintele nu-l poate ignora pe Bolojan și să accepte o alianță cu Grindeanu. Pierde al doilea mandat.
🟢 Al doilea semnal: Bolojan spune că nu își face partid.
PNL-iștii cu suflet de PSD trebuie să migreze la PSD sau să își facă un alt partid, gen ALDE-le lui Tăriceanu. Bolojan nu are de gând să plece, este obligat să preia puterea totală în PNL mai ales în cazul unui guvern minoritar.
🟢 Al treilea mesaj este poate cel mai dur: PNL nu mai face coaliție cu PSD.
Aici lovitura este directă. Pentru parlamentarii, miniștrii și prefecții PSD, traducerea e simplă: dacă partidul ajunge în opoziție, pierd funcții, influență și acces la putere. Iar în opoziție nu îi așteaptă liniștea, ci un AUR care abia așteaptă să îi macine politic.
🟢 Al patrulea punct: Bolojan se arată pregătit să conducă un guvern minoritar.
Fără suportul PSD, Bolojan este obligat să ceară sprijinul AUR.
George Simion are o dilemă:
Îl sprijină pe Bolojan, trimite PSD în Opoziție, unde-i termină electoral, și câștigă următoarele alegeri cu 50%
Sau
Dărâmă guvernul, trimite țara în criză și forțează alegeri anticipate. Preia astfel o țară în faliment
De văzut ce reacție va avea PSD în condițiile în care Grindeanu le-a destabilizat toate relațiile și acum este la un pas să-i trimită în Opoziție.
Bolojan nu renunță, iar cu ăștia încăpățânați nu prea ai șanse de câștig în confruntare directă.”-
By Români Buni
Laur Lucian 10 - aprilie - 2026

