Preşedintele Klaus Iohannis ne spune că e nevoie de „o paradigmă radicală, lipsită de echivoc în garantarea integrităţii şi eticii în viaţa academică” şi că „se impune toleranţă zero în privinţa plagiatului”. Dacă era primul care cerea demiterea ministrului Câmpeanu când au apărut în spaţiul public dovezi clare ale plagiatului acestuia, atunci poate îl credeam. Dar acum, după furtună, nu este deloc credibil.

Este totuşi ruşinos ca România să aibă un premier care şi-a pierdut teza de doctorat după un verdict clar de plagiat, un alt premier acuzat că a comis furt intelectual, dar şi că ar fi blocat în instanţă orice cale de a fi verificat acest furt, şi un ministru al Educaţiei care a preluat, pur şi simplu, un curs al unor colegi şi l-a semnat cu numele său.

Iar acesta este, o ştim cu toţii, doar vârful aisbergului uriaş al plagiatului în mediul universitar. Furtul intelectual a fost multă vreme considerat o normalitate, acceptată până la cel mai înalt nivel. Chiar şi după ce a devenit un subiect central în opinia publică, mulţi tot nu s-au lecuit şi nu doar că au făcut un pas în spate, dar iată că şi-au dorit să devină prim-miniştri şi miniştri.

Preşedintele Klaus Iohannis afirmă că „miza este însăşi credibilitatea sistemului de învăţământ superior şi a cercetării din România, dar şi viitorul nostru ca societate democratică”.

Aşa este. Dar problema vine însă din faptul că aceste afirmaţii rămân doar atât: cuvinte înşirate într-un discurs şi nimic mai mult. Realitatea nu se îmbunătăţeşte, ba din contră.

Legile educaţiei, propuse de demisionatul Sorin Cîmpeanu, dar care derivă din „România educată” a preşedintelui Klaus Iohannis, şi care se află acum în dezbatere în Parlament conţin foarte multe portiţe exact pentru scăparea plagiatorilor. Amintesc doar de desfiinţarea CNATDCU, tocmai organismul menit să facă curăţenie în învăţământ.

Actualele proiecte ale legilor educaţiei pentru învăţământul preuniversitar şi universitar au reuşit contra-performanţa să fie cele mai contestate din istoria recentă a României. Profesori din toate zonele ţării au contestat prevederile menite nu să îmbunătăţească „viitorul nostru ca societate democratică”, ci chiar să îl şubrezească.

Vremea vorbelor goale din discursuri a trecut. Trebuie să trecem la fapte. Iar toleranţa zero faţă de furtul intelectual, despre care vorbeşte preşedintele României, trebuie să înceapă tocmai cu actualele legi ale educaţiei, care în mod evident trebuie retrase şi rediscutate cu specialişti.

Altfel, copiii vor continua să plece din ţară. Iar istoria ne va judeca nu după ce am spus la deschideri de an universitar, ci după ce am făcut efectiv.