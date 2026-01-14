Dragă Mehrzad Moghazehi

Prințul Reza Pahlavi nu poate fi regele Reza Shah al II-lea al Iranului, deoarece Iranul este încă republică islamică, și nu monarhie. El poate rămâne, eventual, regele inimii tale.

Numele prințului este vehiculat de manifestanții din Iran, țară cu o populație de 45 de milioane de oameni sub vârsta de 35 de ani, mai mult ca strigăt de protest, decât ca soluție la succesiunea puterii.

Soluția nu va veni nicidecum din exteriorul Iranului, oricine ar impune-o, și nu va fi livrată decât din interior. Încă nu știm cum și nici de către cine anume.

Ca om care cunoaște cât de cât Iranul la el acasă, pot să-ți garantez că este puțin probabil că Iranul va restaura monarhia, în eventualitatea puțin probabilă că Gardienii Revoluției Islamice vor ceda puterea.

Amintirile despre monarhie ale segmentului de populație în vârstă de peste 50 de ani, care reprezintă 14% din totalul numărului de locuitori ai Iranului, sunt devastatoare.

Pentru ei, șahul Mohammad Reza Pahlavi Aryamehr a fost Satana. În toate discuțiile purtate cu iranienii, ei nu foloseau numele lui Mohammad Reza Pahlavi, ci apelativul Șeitan, diavolul.

Portretul real al ultimului șah al Iranului este cel al diavolului, nu al prințului care a trăit departe de tribulațiile și teroarea islamică, în bunăstarea și libertatea Americii.

–––