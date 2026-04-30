Victoria Stoiciu nu e naivă. E doar oportunistă

Și-a dat demisia din Pesedea după ce partidul a semnat moțiunea de cenzură împreună cu Aureaua. Românimea a căzut pe spate și a luat-o instantaneu în brațe ca pe o eroină.

Stoiciu se consideră ultima social-democrată din Pesedea. E un derapaj logic uriaș în toată povestea asta. Se laudă că a lucrat cot la cot cu Pesedeaua înainte de a fi în partid.

Păi, dacă a lucrat cu ei și a mai petrecut aproape 20 de ani într-o fundație social-democrată germană, știa clar cu ce se mănâncă Pesedeaua, și că numai social-democrație nu este ceea ce pretinde că este.

Dacă a intrat în Pesedea, ba partidul a și pus-o moț pe listele din Vaslui ale Senatului, înseamnă că eroina zilei este doar o simplă oportunistă.

Cu atât mai mult, cu cât a putut compara uriașa diferență dintre social-democrația de caviar românească, și cea de bun simț și asumare nemțească.

Îmi cer scuze în avans dacă va rămâne independentă, una la mână. Și doi, dacă va înființa, în sfârșit, acel partid social-democrat real de care România nu a avut parte.

