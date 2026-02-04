http://impact-est.ro/wp-content/uploads/anunt-nou.jpg
logoImpact EST anul XXIII – 2025, nr. 1048 - 05.02.2026

Poza săptămânii

Sursa: Mediul online

(G.C.) 5 - februarie - 2026

Lasa un raspuns


http://impact-est.ro/wp-content/uploads/Main_Logotype_Galati.jpg

Poza săptămânii

Sursa: Mediul online

Newsletter pe Legale

Noi modificari la concediile medicale, apa gratis la aeroport, Romania ...

Cozi la consulate ș

Zeci de persoane s-au adunat joi, formând o coadă lungă ...

Sánchez asociază s

Președintele Guvernului a subliniat într-un miting la Teruel că, de ...

Un total de 2.267 im

Scăderea s-a remarcat în special în Insulele Canare, unde au ...