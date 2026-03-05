Ziariști din toate gările, uimiţi-mă

Îl ascult uluit pe Emil Hurezeanu, invitat pentru a doua oară la Digi în ultimele 24 de ore, vorbind savant despre procesul de îmbunătățire a uraniului și a apei grele din Iranul teocratic.

Nu știam că există dresură de uraniu și de apă grea, dar se pare că Iranul a întrecut orice așteptare, îmbunătățind sălbaticul și neînduplecatul uraniu pe care îl aduce, iacătă în rândul lumii.

Omul are o carieră de jurnalist de 35 de ani la Europa Liberă și la Deutsche Welle și o prestație de alți câțiva ani ca ministru de Externe și ambasador în Germania și Austria.

Ca să nu se lase mai prejos, Cosmin Prelipceanu, gazda emisiunii, asuda aseară să găsească un sinonim pentru vaporul ăla încărcat cu avioane. Portavion, a venit răspunsul eliberator din partea unui invitat.

––-