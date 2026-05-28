Canalul Telegram Astra precizează că, potrivit analizei sale OSINT, incendiul are loc la depozitul de petrol Grușovaia Balka, care împreună cu Șesharis, sunt cele două platforme industriale ale complexului de transbordare din Novorossiisk, situate la 12 km distanță una de cealaltă.

Acest complex este cel mai mare terminal petrolier din Caucaz, depozitul de petrol este format din rezervoare subterane și supraterane cu o capacitate totală de aproximativ 1,2 milioane de tone de produse petroliere. Amintesc că terminalul a mai fost atacat în noaptea de 2 martie și în seara zilei de 6 aprilie 2026.

Putin și presa sa de buzunar s-au apucat să exploateze activ informații manipulatoare despre presupuse atacuri ale ZSU asupra infrastructurii civile din teritoriul ocupat temporar al Ucrainei: se vehiculează că în noaptea de 22 mai ucrainenii ar fi atacat un cămin studențesc din Starobelsk, refiunea Luhansk.

Potrivit lui putin, atacul asupra căminului plin cu „copii și adolescenți” a ucis șase persoane, iar alte 15 sunt încă date dispărute. Statul Major General al Ucrainei a respins categoric aceste acuzții și a declarat că ținta atacului a fost unul dintre sediile unității rusești „Rubicon” – unitate a forțelor speciale militare rusești de tehnologii avansate fără pilot, care efectuează în mod regulat atacuri împotriva civililor și a infrastructurii civile din Ucraina.

De altfel, în timp ce putin nu mai călătorește demult prin rusia, ieri, Zelenski s-a aflat în regiunea Rivne și a vizitat, inclusiv, militarii care se tratează în spital. Zelenski a spus în live-ul său că unul dintre acești soldați ucraineni originar din Mariupol i-a oferit un șevron ca să fie de bun augur pentru eliberarea și revenirea orașului său natal acasă.