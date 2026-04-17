Obiective civile distruse în Iran de cea mai morală armată din lume

Aviația israeliană a distrus în timpul bombardamentelor asupra Iranului peste 282 de centre medicale, farmaceutice și de urgență. Spitale precum Gandhi din Teheran și cel municipal din localitatea Andimeshk, din vestul țării, au fost scoase complet din funcțiune.

A fost lovit Institutul Pasteur din Teheran, centrul principal de producție de vaccinuri din Iran. Complexul medical-farmaceutic Tofigh Daru, cel mai mare producător de anestezice și medicamente în tratamentul cancerului, a fost distrus.

600 de școli au fost grav avariate. Universitatea Shahid Beheshti și Universitatea de Tehnologie Sharif din Teheran au suferit avarii majore. Peste 85.000 de structuri civile au fost avariate sau distruse la nivel național. 19.694 de unități comerciale au suferit daune.

Șapte situri incluse în Patrimoniul Mondial UNESCO au suferit grave avarii: Palatul Golestan din Teheran; Piața Naqsh-e Jahan din Isfahan cu distrugeri asupra edificiilor adiacente: Palatul Chehel Sotoun, Palatul Ali Qapu, Moscheea Shah și Moscheea Jameh; calea ferată istorică transiraniană de 1,394 km care leagă Marea Caspică de Golful Persic.

Deși situl este protejat de convențiile internaționale ca „moștenire comună a umanității”, forțele israeliene au atacat secțiuni critice ale infrastructurii feroviare sub scuza aprovizionării militare. De-a lungul căii ferate au fost lovite Podul Veresk, Podul cu Trei Auricule, Podul Shah Abbas (Karun), viaductele din Defileul Gaduk.

Au fost avariate peste 100 de monumente istorice la nivel național, printre care siturile preistorice din valea Khorramabad, cetatea Falak-ol-Aflak, Sinagoga Rafi’-Nia și Biserica Ortodoxă Sf. Nicolae din Teheran.

Patru depozite de petrol din jurul Teheranului au fost lovite pe 7 martie 2026, generând riscuri de mediu și de sănătate pe termen lung. O stație electrică din provincia Alborz a fost atacată, provocând pene de curent masive în Teheran și împrejurimi.

Au fost avariate rute feroviare cheie, inclusiv podul feroviar de pe ruta Qom-Teheran și legătura Teheran-Tabriz. A fost lovit nodul feroviar Bafgh din provincia Yazd, punctul cheie de tranzit pentru mărfurile care vin din portul Bandar Abbas către restul țării și Asia Centrală.

Distrugerile totale provocate de bombardamentele americano-israeliene au fost evaluate la peste 270 de miliarde $. Iranul ar putea cere aceste despăgubiri administrațiilor de la Ierusalim și Washington, prin Organizația Națiunilor Unite.

Undele de șoc cauzate de exploziile din apropierea Pieței Naqsh-e Jahan din Isfahan au înclinat una dintre coloanele de sub cupola Moscheii Shah (Moscheea Imam), aflată în Patrimoniul UNESCO. Înclinarea a ajuns la 7 centimetri spre sud și 5 centimetri spre est din cauza tasării terenului. Devierea s-a intensificat la una dintre coloanele cheie de susținere de sub cupolă.