Rusia și scenariul transnistrean: între propagandă strategică și limitări reale

Declarațiile recente ale oficialului ucrainean Pavlo Palisa readuc în discuție un subiect sensibil pentru regiunea noastră: posibilitatea ca Rusia să încerce deschiderea unui nou vector de presiune dinspre Transnistria, cu direcția spre vestul Ucraina, în zona Vinnytsia.

La prima vedere, ideea unei „zone tampon” pare să se înscrie în logica deja cunoscută a Kremlinului: extinderea controlului prin teritorii intermediare, menite să reducă vulnerabilitățile strategice și să creeze presiune continuă asupra adversarului. Acest model a fost aplicat anterior în Donbas și consolidat prin anexări formale și control militar indirect.

Totuși, dincolo de retorică și scenarii, există o problemă majoră: realitatea capacităților militare ruse. După mai bine de patru ani de conflict intens, resursele Federației Ruse sunt întinse la limită pe principalele direcții operative din estul și sudul Ucrainei. Deschiderea unui nou front, mai ales dintr-o enclavă izolată precum Transnistria, ar presupune nu doar trupe suplimentare, ci și linii logistice funcționale — lucru extrem de dificil în condițiile actuale.

Transnistria însăși rămâne un punct vulnerabil. Prezența militară rusă de acolo este limitată numeric și tehnic, iar regiunea este izolată geografic de restul teritoriilor controlate de Rusia. Fără un coridor terestru prin sudul Ucrainei — inclusiv zona Odesa — orice operațiune ofensivă de anvergură rămâne improbabilă.

În acest context, declarațiile despre o posibilă ofensivă trebuie citite mai degrabă ca parte a unui război psihologic și informațional. Kremlinul are interesul de a menține incertitudinea strategică, de a forța Ucraina să-și disperseze resursele și de a transmite un semnal indirect către Republica Moldova, unde dosarul transnistrean rămâne deschis și exploatabil politic.

Pentru Chișinău, riscul nu este neapărat unul militar imediat, ci unul de destabilizare hibridă: presiune politică, propagandă, activarea rețelelor de influență și eventuale provocări locale. Experiența ultimilor ani arată că Federația Rusă preferă adesea aceste instrumente atunci când opțiunea militară directă este costisitoare sau imposibilă.