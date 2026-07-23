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logoImpact EST anul XXIII – 2026, nr. 1068 - 25.07.2026

Modernizarea Falezei Dunării

https://www.facebook.com/reel/2184858738965965

(G.C) 23 - iulie - 2026

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Modernizarea Falezei

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