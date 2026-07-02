România riscă să paralizeze reformele cu Grindeanu premier

Disponibilitatea afișată pe repede înainte de Grindeanu de a conduce viitorul executiv, înaintea coaliției dreptei, ridică severe semne de îngrijorare. Ca premier, Grindeanu va dispune de pârghii executive majore prin care să poată influența ritmul reformelor, alocarea resurselor și structura administrației publice, ocolind dezbaterea parlamentară clasică.

Va putea bloca reformele, proteja structurile actuale și controla fluxurile financiare prin adoptarea de ordonanțe de urgență, ordonanțe simple și hotărâri de guvern fără aprobarea prealabilă a Parlamentului, prin care să schimbe regulamente, metodologii și bugete fără control legislativ direct;

va putea numi conduceri interimare de până la șase luni în loc de manageri profesioniști selecționați transparent; va putea reduce criteriile de eficiență pentru protejarea conducerilor clientelare și neperfomante; va putea să utilizeze clauzele de confidențialitate comercială pentru a ascunde achizițiile companiilor de stat;

va putea modifica ghidurile de condiționalitate și să introducă criterii restrictive, dedicate, în caietele de sarcini prin ministerele de resort; va putea să mute liniile de finanțare către autorități regionale controlate politic; va putea să aloce direct din Fondul de Rezervă al Guvernului sume consistente către primării și consilii județene, ocolind criteriile bugetare naționale;

va putea să încetinească intenționat procedurile de audit pentru a bloca fondurile europene destinate concurenților economici; va putea să amâne digitalizarea și să mențină intenționat fluxurile de lucru pe hârtie pentru a justifica schemele de personal supradimensionate;

va putea să emită HG-uri succesive pentru prorogarea termenelor de aplicare a reformelor administrative; va putea să amâne aplicarea criteriilor stricte de evaluare a performanței funcționarilor publici; va putea să eludeze concursurile publice prin aducerea de personal loial din alte structuri direct în funcții cheie;

va putea să modifice normele de aplicare a Legii 544/2001 pentru extinderea definiției secretului de stat sau administrativ, invocând interesul național; va putea să reducă bugetele sau să reorganizeze Corpul de Control al Premierului și al ministerelor pentru limitarea investigațiilor.

Un executiv condus de Grindeanu poate emite zeci de ordonanțe pe săptămână. Abrogarea acestora este o procedură anevoioasă. Ordonanțele simple pot fi atacate la instanțele de contencios administrativ, dar numai după ce au fost respinse de Parlament. Ordonanțele de urgență pot fi atacate doar prin ridicarea unei excepții de neconstituționalitate în cadrul unui proces deja existent, trimisă apoi la CCR.

Ca fost premier, Grindeanu a emis Ordonanța 13, care a dezincriminat parțial abuzul în serviciu, demonstrând loialitate față de agenda liderilor penali ai PSD. Prin emiterea Ordonanței 13 Grindeanu a demonstrat o incapacitate structurală de a genera încredere pe plan extern și european. Neîncrederea a confirmat potențialul său criminogen în urma implicării în scandalul Nordis.

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