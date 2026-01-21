Știrea că pentru protecția spațiului aerian au fost ridicate avioanele F-16 pentru monitorizarea și interceptarea dronelor, este o asigurare transmisă inamicului că aviația nu le va doborî. Când ai zburat o viață întreagă pe Mig-21, așa cum a zburat comandantul aviației militare, g-ral. lt. Leonard-Gabriel Baraboi, invoci vrăjeala cu doctrina MApN că aperi teritorul cu supersonicele.

În timp ce Ucraina a doborăt 3.200 de drone cu elicopterele, România nu utilizează IAR-330 Puma din considerente tehnice, doctrinare și legislative: că sunt concepute pentru misiuni convenționale; că sunt mai puțin agile decât este necesar pentru a urmări drone mici și rapide precum Shahed;

că nu sunt echipate cu senzori optoelectronici de precizie sau mitraliere mobile cu cadență mare care să permită doborârea unor ținte de mici dimensiuni, fără a pune în pericol zonele locuite de dedesubt.

În acest timp, elicopterele ucrainene performează în doborârea dronelor datorită unor adaptări tactice și tehnice specifice. Un Airbus H125, ușor și agil, este echipat cu senzori electro-optici avansați pentru detectarea și urmărirea țintei, în timp ce un Mi-8 execută atacul propriu-zis.

Utilizarea mitralierelor grele pe ușa laterală sau în turele dotate cu lunete și sisteme de ochire cu termoviziune are costuri mici. Tunurile Gatling permit o cadență mare de foc, crescând probabilitatea de a lovi o dronă aflată în mișcare. Raza mare de acțiune este asigurată de rachetele R-73 acroșate pe platforme adaptate. În decembrie 2025, a fost introdus modulul de luptă Predator, dotat cu IA.

Acesta folosește camere termice pentru a detecta automat dronele FPV și le neutralizează cu o mitralieră de 7,62 mm. Pentru a fi eficiente non-stop, multe aparate au primit sisteme FLIR cu infraroșu și proiectoare de căutare specializate pentru aviație. Elicopterele pot doborî până la 40% din dronele dintr-un sector supravegheat, jucând un rol critic în apărarea aeriană stratificată a Ucrainei.

E păcat ca Ucraina să nu intre în NATO, iar o armată care nu se pricepe la nimic, să ardă gazul de pomană în Alianța Nord-Atlantică, cu singurul atu strategic, că avem cea mai lungă frontieră cu Ucraina.

