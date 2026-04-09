Dan Tănasă. Expertul în boli psihiatro venerice

Marți, în Parlamentul României, în timp ce restul Europei dezbătea viitorul culturii continentale, deputatul AUR Dan Tănasă a rezolvat o problemă medicală care îi dădea târcoale de ceva vreme. Pentru asta merită pus șef de secție.

A anunțat solemn, de la tribună, că încă nu s-a hotărât dacă USR este boală venerică sau boală mintală.

Primul gând logic al oricărui om normal:

Ca să pui un diagnostic, trebuie să fii una din două lucruri: doctor sau pacient.

Dan Tănasă nu este doctor.

Deci…

Hai că mă opresc aici.

Al doilea gând logic:

Un bărbat ales să reprezinte România în cel mai înalt for legislativ al țării a venit la muncă, s-a suit la tribună, a deschis gura și a ales să vorbească despre boli cu transmitere sexuală.

Un adevărat show dermato psihiatro politic .

Totul într-o dezbatere despre cultura europeană.

Aceasta este, doamnelor și domnilor, substanța AUR. Chiar el a spus-o: „Asta este dezbaterea de substanță.”Acum și mie îmi vin o mulțime de glume cu substanță.

Dominic Fritz , a cerut imediat sancționarea lui Tănasă. A spus că afirmațiile acestuia „afectează demnitatea persoanelor vizate” și că Parlamentul trebuie să reprezinte România „de la mic la mare și de la bolnav la sănătos.”

Frumos spus, Dominic.

Avem și episodul bananelor:

Înainte de diagnosticul medical, Tănasă a vorbit și despre banane, multicel și cu multă convingere.

Deputat. Tribuna Parlamentului. Despre banane și boli venerice.Îți vine să te scarpini puțin, dar la ceafă.

Undeva, Democrația vomită în baie ținandu-se de frunte cu ușa încuiată.

Concluzie medicală:

Dan Tănasă a venit în Parlament să diagnosticheze un partid cu o boală pe care, în mod evident, o recunoaște mai repede decât ar trebui.

Poate că, înainte de următoarea sesiune, ar trebui să consulte un specialist.

Ceva îl mănâncă sigur.