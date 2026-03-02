Postare de comandant suprem al unui stat NATO, în ziua în care România poate fi atacată cu rachetele Khorramshahr-4 ale regimului de la Teheran:

*Nicușor Dan

Yesterday at 3:28 PM · Referitor la informația privind plângerea penală a AEP în legătură cu campania mea electorală, aceasta nu este o știre nouă, ci preluarea unei știri din aprilie 2025. Chestiunea importantă nu este persoana mea, ci funcționarea instituțiilor, care caută virgule lipsă în documente și se fac că nu văd fapte vizibile de pe Lună.*

Este pur și simplu o atitudine de găină fără cap, ajunsă printr-un ingrat concurs de împrejurări, în cuibarul cu ouă de aur al republicii. Putea măcar să spună, dacă era asumat și trăia în universul nostru, oameni buni, rațiunea pentru care au fost instalate elementele

scutului antirachertă de la Deveselu este tocmai aceea de a riposta la un posibil atac cu rachete al Iranului, îndreptat împotriva statelor NATO. La un foarte puțin probabil atac iranian, scutul își va dovedi adevăratul rol strategic pentru care a fost activat pe 12 mai 2016.

Nimic demn de onoare și asumare pe frontul de la Cotroceni. Dacă găina bătrână face ciorba bună, iată că găina ardelenească fără cap arde gazul de pomană.