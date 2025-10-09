ARTA CARE VINDECĂ – LECŢIA ACTORULUI ANDREI DOMBROVSCHI DESPRE EMOŢIE ȘI TRANSFORMARE

Într-o lume tot mai grăbită, în care oamenii sunt adesea prinși în vârtejul problemelor cotidiene, arta rămâne un refugiu și o sursă de vindecare. O dovedește și succesul actorului Andrei Dombrovschi, care a cucerit publicul și juriul la Festivalul Internațional de Animație „Sub bagheta lui Merlin”, ediția a X-a, desfășurat la Timișoara.Pentru interpretarea plină de carismă și profunzime a două personaje din Alice in Wonderland – pacientul Grimasă și Pisica de Cheshire – artistul de la Teatrul pentru Copii și Tineret „Gulliver” din Galați a primit Premiul pentru interpretare (rol secundar).

Dincolo de trofeu, această reușită ne invită să reflectăm la puterea artei asupra sănătății noastre psihice și emoționale și la rolul ei terapeutic.

Teatrul – spațiu de transformare și vindecare

Teatrul nu este doar o formă de divertisment, ci și un laborator al emoțiilor și trăirilor umane. În momentul în care actorul urcă pe scenă, el devine un canal prin care publicul își recunoaște propriile frici, bucurii, conflicte sau dorințe. Rolurile interpretate de Andrei Dombrovschi nu au fost simple personaje secundare: Grimasă, pacientul cu accente comice și dramatice, și Pisica de Cheshire, figura enigmatică și ludică, au devenit simboluri ale fragilității și ale forței interioare.

Astfel de momente artistice arată că teatrul poate fi privit ca o formă de terapie colectivă, un proces prin care actorul și spectatorul se regăsesc într-un schimb subtil de emoții.

Dramaterapia – terapia prin roluri și povești

Dramaterapia este o disciplină psihoterapeutică ce folosește elemente teatrale – joc de rol, improvizație, scenariu, simboluri – pentru a sprijini oamenii să-și exprime emoțiile și să își găsească resurse interioare.

Beneficiile ei sunt multiple:

reduce anxietatea și depresia,

stimulează creativitatea și spontaneitatea,

favorizează empatia și înțelegerea de sine,

creează un spațiu sigur pentru exprimarea emoțiilor reprimate.

Exercițiu de dramaterapie: „Scaunul gol”

Așază un scaun în fața ta și imaginează-ți că pe el stă o persoană importantă din viața ta (poate fi reală sau imaginară). Spune-i tot ceea ce ai pe suflet, ca și cum ai vorbi direct cu ea.

Apoi, schimbă rolurile: așază-te tu pe scaun și răspunde ca și cum ai fi acea persoană.

➡ Acest exercițiu ajută la exprimarea emoțiilor reprimate și la clarificarea conflictelor interioare.

Art-terapia – limbajul universal al emoțiilor

Pe lângă teatru, art-terapia acoperă o paletă largă de expresii creative: desen, pictură, muzică, dans, scriere creativă. În multe spitale și centre de recuperare, art-terapia este folosită pentru:

reducerea stresului și a durerii resimțite de pacienți,

îmbunătățirea comunicării la persoane cu tulburări de limbaj sau autism,

creșterea stimei de sine,

facilitarea procesului de vindecare după traume.

Exercițiu de art-terapie: „Emoțiile în culori”

Ia o coală albă și câteva creioane sau acuarele. Fără să te gândești prea mult, alege o culoare pentru fiecare emoție pe care o simți în acest moment (de exemplu, roșu pentru furie, albastru pentru liniște, galben pentru bucurie). Umple foaia cu forme, pete sau linii, în funcție de intensitatea emoțiilor tale.

Rezultatul nu contează din punct de vedere estetic, ci ca hartă vizuală a stării tale interioare.

Beneficiile artei asupra sănătății – confirmate de știință

Numeroase studii confirmă că practicarea și consumul de artă au efecte directe asupra sănătății:

reduce nivelul de cortizol (hormon al stresului),

(hormon al stresului), stimulează dopamina și endorfinele , substanțe asociate cu starea de bine,

, substanțe asociate cu starea de bine, îmbunătățește memoria și funcțiile cognitive , mai ales prin exerciții de teatru sau muzică,

, mai ales prin exerciții de teatru sau muzică, consolidează relațiile sociale și sentimentul de apartenență.

Spectatorii care participă la un spectacol trăiesc un proces comun de catharsis, iar actorii, prin rolurile lor, se eliberează de tensiuni emoționale și își dezvoltă reziliența.

Lecția lui Andrei Dombrovschi

Premiul câștigat de Andrei Dombrovschi nu este doar o recunoaștere artistică, ci și o lecție despre puterea transformatoare a teatrului. Prin fiecare rol, el a demonstrat că scena este un loc unde emoțiile prind formă și unde vulnerabilitatea devine forță.

Astfel de reușite ne amintesc că teatrul și arta, în general, nu sunt simple „pasiuni”, ci instrumente de sănătate, educație și vindecare.

Concluzie și invitație

Într-un timp în care stresul, izolarea și neliniștea afectează tot mai multe persoane, arta devine medicament. Fie că vorbim despre un spectacol de teatru, o sesiune de dramaterapie, o oră de pictură sau un moment de muzică, aceste experiențe au puterea de a transforma și de a vindeca.

Succesul lui Andrei Dombrovschi, prin personajele sale memorabile, ne arată că arta rămâne un drum sigur spre echilibru, sănătate și speranță.

Nu amânați întâlnirea cu emoția autentică! Haideți la teatru, acolo unde fiecare spectacol devine o oglindă a sufletului și un pas spre vindecare.

Vă rugăm să ne scrieți problemele cu care vă confruntati pe adresa de mail danielaagafitei57@gmail.com.

Coach și Trainer în analiză comportamentală Maxwell DISC / Terapeut Tomatis,

Prof. Agafiței Daniela