LEGILE PUTERII ÎN RELAŢIILE DE ZI CU ZI: CUPLU, CARIERĂ ȘI PARENTING

Relațiile dintre oameni sunt influențate de emoții, comunicare și de modul în care fiecare persoană își gestionează nevoile, limitele și reacțiile. De multe ori, conflictele sau tensiunile nu apar pentru că oamenii sunt rău intenționați, ci pentru că nu înțeleg cum funcționează dinamica relațiilor. Necunoașterea propriilor emoții, a modului în care comunicăm sau a impactului comportamentelor noastre asupra celorlalți poate afecta profund relațiile de cuplu, mediul profesional și relația cu copiii.

Relațiile de cuplu

În relațiile de cuplu, multe conflicte apar din nevoia de validare, lipsa comunicării sau interpretările greșite ale comportamentului partenerului. Atunci când oamenii nu își exprimă clar nevoile sau reacționează impulsiv, pot apărea resentimente, distanțare sau conflicte repetate.

De exemplu, un partener poate interpreta tăcerea celuilalt ca lipsă de interes, în timp ce celălalt poate avea nevoie de timp pentru a-și procesa emoțiile. Fără comunicare conștientă, astfel de situații pot escalada.

Exercițiu practic pentru cuplu: „Ascultarea conștientă”

Un partener vorbește timp de 3–5 minute despre o problemă sau o emoție. Celălalt ascultă fără să întrerupă. După ce primul termină, al doilea reformulează ce a înțeles:

„Din ce ai spus, înțeleg că te-ai simțit…” Abia după aceea începe dialogul.

Acest exercițiu reduce conflictele și crește empatia.

Relațiile la locul de muncă

În mediul profesional, tensiunile apar adesea din lipsa clarității în comunicare, competiția dintre colegi sau interpretarea greșită a intențiilor. Uneori oamenii reacționează defensiv sau își protejează poziția în mod excesiv, ceea ce poate crea conflicte.

În realitate, multe situații tensionate pot fi prevenite prin claritate, respect și gestionarea emoțiilor. Persoanele care își controlează reacțiile și comunică calm sunt percepute ca fiind mai profesioniste și mai credibile.

Exercițiu practic pentru mediul profesional: „Pauza de 10 secunde”

Atunci când apare o situație tensionată:

Respiră adânc de 3 ori. Așteaptă 10 secunde înainte de a răspunde. Reformulează problema într-un mod neutru:

„Cred că putem clarifica situația astfel…”

Această pauză scurtă reduce reacțiile impulsive și permite un răspuns mai echilibrat.

Relația cu copiii (parenting)

În familie, dinamica relațiilor este influențată puternic de modul în care părinții își gestionează emoțiile și autoritatea. Copiii nu învață doar din ceea ce li se spune, ci mai ales din exemplul comportamental al adulților.

Un părinte care reacționează constant cu nervozitate sau critică poate crea un climat de nesiguranță pentru copil. În schimb, un părinte care combină fermitatea cu empatia ajută copilul să dezvolte încredere și echilibru emoțional.

Exercițiu practic pentru părinți: „Validarea emoțiilor”

Atunci când copilul este supărat:

Nu corecta imediat comportamentul. Recunoaște emoția copilului:

„Văd că ești supărat.” Întreabă:

„Vrei să îmi spui ce s-a întâmplat?” Abia după aceea discută soluția.

Acest tip de comunicare ajută copilul să învețe să își înțeleagă și să își gestioneze emoțiile.

Un exercițiu general de autocunoaștere

La sfârșitul fiecărei zile, poți face un exercițiu simplu de reflecție:

Scrie răspunsul la trei întrebări:

Ce situație din ziua de azi mi-a provocat cea mai puternică reacție emoțională? Cum am reacționat? Cum aș fi putut răspunde mai conștient?

Acest exercițiu dezvoltă conștiința de sine și capacitatea de a îmbunătăți relațiile.

Relațiile de cuplu, relațiile profesionale și relația cu copiii sunt influențate de modul în care gestionăm emoțiile, comunicarea și influența în interacțiunile zilnice. De multe ori, problemele nu apar din lipsa iubirii sau a competenței, ci din lipsa de conștientizare a modului în care funcționează relațiile umane.

Prin exerciții simple de reflecție, ascultare și autocontrol, fiecare persoană poate transforma relațiile sale într-un spațiu de creștere, respect și echilibru. Adevărata putere în relații nu constă în control, ci în capacitatea de a înțelege oamenii și de a construi conexiuni autentice.

Prof. Agafiței Daniela

Coach&Trainer Analiză Comportamentală Maxwell DISC