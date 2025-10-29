Nici Google Maps nu crede în drumurile noastre!

Ieri a trebuit să merg la Aeroportul Otopeni. Cum auzisem că s-a dat în folosință un nou tronson de autostradă (Mizil-Pietroasele) am consultat principalele aplicații de navigare, Google Maps și Waze. Primul, din păcate, încă nu a aflat de realizarea Ministerului transporturilor, așa că mă ghida tot prin Buzău-Mizil-autostradă. Waze însă era la curent cu noul tronson, numai că se jura cu cerul și pământul că cea mai bună rută era Galați-Brăila-Râmnicul Sărat- Buzău-Spătaru-Autostradă. Atât a fost de persuasivă aplicația încât am cedat și am urmat îndemnurile sale. Traseul este mai lung cu cca 15 km, dar asta nu ar fi un capăt de cer. Partea proastă este că cei 70 km dintre Cazasu și Râmnicul Sărat, din păcate, sunt greu de parcurs. Șoseaua este îngustă, vălurită iar prin localități este mai șerpuită ca celebrul râu Meandru din Asia Mică, în Turcia. Probabil că sătenii fie erau beți mangă când au trasat ulița principală sau fiecare a vrut să treacă și prin dreptul lui.

Oricum, sfatul meu este să mergeți pe drumul vechi, prin Ianca, mai ales că din noiembrie se pare că se va da în folosință și tronsonul Pietroasele-Mizil din A7.

Și mai am o nelămurire. De ce tronsonul 2 din A7 se cheamă Mizil -Pietroasele când de fapt e Mizil- Spătaru? Asta așa , doar de-al dracu’, pentru că am chef de cârcoteală.

Acuma revenind la lucruri serioase, e de remarcat că, în pofida valului consistent de nemulțumire, nu poți să nu remarci că lucrurile se mișcă în țara asta, chiar și în acest colț de țară, neglijat de autorități până acum. Mă gândesc la podul peste Dunăre, la drumul expres Galați-Brăila, care e aproape gata și la viitorul drum expres Brăila-Focșani , licitat și cu termene fezabile.

Dacă și proiectul interjudețean Galați- Brăila-Slobozia ar prinde contur am putea spune că ne-am reconectat cu țara. Dar probabil, pentru orizontul de timp aflat la dispoziția mea, vorba lui Cornelius Ryan, este „Un pod prea îndepărtat”.