TransRegio Galaţi – A2 – Bulgaria: A fost desemnat câştigătorul studiului de fezabilitate

A fost desemnat proiectantul drumului TransRegio ce va conecta oraşele Galaţi şi Brăila de Autostrada Soarelui (A2) şi apoi de Dunăre, via Călăraşi. Noua şosea de mare viteză reprezintă iniţiativa alianţei a patru judeţe din sud – estul României.

Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară pentru Infrastructura de Transport de Interes Strategic în Zona de Est şi Sud a desemnat pe 12 ianuarie câştigătorul contractului pentru servicii de proiectare, faza Studiu de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii „Drum TransRegio Galaţi – Brăila – Slobozia – Drajna – Chiciu – Autostrada A2”, potrivit informaţiilor din Sistemul Electronic de Achiziţii Publice (SEAP).

Surse ale Asociaţiei Pro Infrastructură (API) susţin că a fost desemnată câştigătoare oferta asocierii East Water Drillings – Primacons.

Amintim că pentru această licitaţie au fost depuse două oferte până la termenul limită din august anul trecut.

Pe 14 iulie 2022, a fost publicat anunţul de licitaţie pentru studiul de fezabilitate aferent drumului de mare viteză TransRegio Brăila – Slobozia – Drajna – A2 – Chiciu.

Preşedintele Consiliului Judeţean Galaţi Costel Fotea a anunţat în iunie anul trecut că proiectul privind Drumul Expres TransRegio Galaţi – Brăila – Slobozia – Drajna – Autostrada A2 – Chiciu reprezintă o investiţie importantă, bazată pe o alianţă administrativă a patru judeţe ce au ca scop implementarea de proiecte majore în infrastructura de transport în zona de Est şi Sud a ţării.

Drumul TransRegio are o lungime estimată de 150 de kilometri. Acest proiect este derulat prin ADI – Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară, formată din CJ Galaţi, CJ Brăila, CJ Călăraşi şi CJ Ialomiţa. Cele patru judeţe au în acest sens un parteneriat cu Compania Naţională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Potrivit şefului CJ Galaţi, vor fi analizate inclusiv variantele unor centuri ocolitoare, astfel încât traficul să fie scos din localităţi, iar conducătorii auto să ajungă mult mai repede la Autostrada Soarelui şi mai departe la Chiciu – Călăraşi.

Finanţarea este depusă pe fonduri europene pe POIM pentru partea de proiectare şi urmează ca după realizarea documentaţiei tehnice, proiectul să fie depus pentru execuţie pe Programul Operaţional Transport (POT).

„Pe unde va trece ruta, ce soluţii tehnice vor fi impuse, dacă vor fi realizate centuri ocolitoare, pasaje sau poduri rutiere, vor decide specialiştii”, a mai spus în iunie 2022 şeful CJ Galaţi.

Viitorul drum TransRegio ar urma să străbată Bărăganul. Pentru secţiunea Brăila – Galaţi, lucrările au fost deja începute de CNAIR, contractul pentru cei aproape 11 kilometri fiind atribuit grupului UMB. De asemenea, CNAIR mai are în derulare cu gălăţenii de la Arcada contractul pentru Pasajul Drajna (foto), peste calea ferată Bucureşti – Constanţa.

FOTO: Pasajul Drajna (sursa: captură YouTube Marius Papadopol)