Campanie „Incalţă și tu un copil”

Primăria municipiului Galați informează că, în perioada 28 noiembrie – 5 decembrie 2025, în Grădina Publică, în cadrul Festivalului „Feerie de Iarnă”, se va derula campania „Încalță și tu un copil”. Astfel, fiecare poate dărui o pereche de încălțăminte nouă sau în stare perfectă.

Încălțămintea va putea fi adusă în punctul de colectare special amenajat în Grădina Publică. La finalul campaniei, perechile de încălțăminte colectate vor ajunge la copii din centrele sociale sau care provin familii fără posibilități materiale.

Le mulțumim tuturor celor care se vor alătura acestui demers și vor aduce copiilor un strop de bucurie în perioada sărbătorilor.